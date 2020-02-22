Spor-erzurum'a giden burasspor taraftar otobüsü aşkale'de kaza yaptı-1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor-erzurum'a giden burasspor taraftar otobüsü aşkale'de kaza yaptı-1 - Son Dakika

Spor-erzurum'a giden burasspor taraftar otobüsü aşkale'de kaza yaptı-1

6 saat önce

ERZURUM'A giden Burasspor taraftar otobüsü Aşkale'de kaza yaptı-1.

ERZURUM'A giden Burasspor taraftar otobüsü Aşkale'de kaza yaptı-1

Spor-erzurum'a giden burasspor taraftar otobüsü aşkale'de kaza yaptı-1

Aşkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:13 Kaynak: DHA
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