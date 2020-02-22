Spor-erzurum'a giden burasspor taraftar otobüsü aşkale'de kaza yaptı-1 - Son Dakika

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Spor-erzurum'a giden burasspor taraftar otobüsü aşkale'de kaza yaptı-1
6 saat önce
ERZURUM'A giden Burasspor taraftar otobüsü Aşkale'de kaza yaptı-1.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:13 Kaynak: DHA
ERZURUM'A giden Burasspor taraftar otobüsü Aşkale'de kaza yaptı-1
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