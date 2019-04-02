Son Dakika Haberleri: Spor Erzurum'da Curling Heyecanı

Spor Erzurum'da Curling Heyecanı

1 saat önce

Spor Erzurum'da curling heyecanıTurgay İPEK - Zafer KUMRU ERZURUM (DHA) - Türkiye Curling Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen 2'nci lig müsabakaları başladı.

Spor Erzurum'da curling heyecanı

Turgay İPEK - Zafer KUMRU ERZURUM (DHA) - Türkiye Curling Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen 2'nci lig müsabakaları başladı. Oldukça çekişmeli geçen turnuva, büyük bir heyecan içinde devam ediyor.

Merkez Yakutiye ilçesindeki Curling Arena'da düzenlenen maçlara Türkiye'nin dört bir tarafından olmak üzere toplam 32 takım katıldı. 2 Nisan'da başlayan maçların 8 Nisan'da sona ereceğini belirten Curling Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akın, Türkiye'nin dört bir tarafndan Erzurum'a gelen yaklaşık 80 sporcu buzda büyük bir mücadele verdi. 2'nci lig maçlarından sonra peşine 1'inci lig yarışmaları olacak. O da mayıs ayında gerçekleşecek diye konuştu.

Seyircinin çok az olmasını hem şehrin havasına, hem de salondaki tribünlerin soğuk olmasına bağlayan Akın, Salona gelen seyirci fazla duramıyor. Tribünleri ısıtmamız da zor. İnsanlar soğuk iklimde yaşıyor, buraya gelse de hemen gidiyor. Tanıtım da yeterince yapamadık. Curlingin 10 yıllık bir geçmişi bile yok. Yavaş yavaş tanınacak. Türkiye geneline yayıldıkça ilerde daha tanınan bir branş olacak dedi.

Türkiye'de 130 civarında kulübün bulunduğunu, Zonguldak, Trabzon ve Amasya'ya da curling salonu açıldığını ifade eden Akın, Sporcular Erzurum, Kocaeli, İstanbul ağırlıklı. Çok sayıda kulüp var. Kocaeli'de 20'yi aşkın kulüp oluştu. İstanbul'da 12 kulüp var, geri kalan çoğunluğu Erzurum'da. Amasya, Trabzon'da yeni başladı. Seneye ligimiz daha canlı olacak diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 08:22 Kaynak: DHA

DHA, Türkiye, Güncel
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