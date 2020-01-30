Spor erzurumspor'dan lösemili taraftara ilaç gibi ziyaret - Son Dakika

SPOR Erzurumspor'dan lösemili taraftara ilaç gibi ziyaret

Turgay İPEK - Salih TEKİN/ ERZURUM, (DHA)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, futbolcular Hasan Hatipoğlu, Mücahit Albayrak ve Mahamadou Ba, lösemi hastası Suat Karaköse'yi ziyaret etti. Sözeri, sezon sonu şampiyon olmaları halinde bu başarılarını Suat'a armağan edeceklerini söyledi. Fanatik bir Erzurumspor taraftarı olan Suat Karaköse, geçtiğimiz yıl yakalandığı lösemi hastalığı sebebiyle tedavi görmeye başladı. Hastane ve zaman zaman da evinde devam eden tedavisi sebebiyle maçlara gidemeyen Suat Karaköse'ye Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, futbolcular Hasan Hatipoğlu, Mücahit Albayrak ve Mahamadou Ba bir grup taraftarla geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Merkez Palandöken İlçesi Yıldızkent semtinde yaşayan Suat Karaköse'nin evine giden Sözeri ve futbolcular, bir süre sohbet etti. Üzerinde Mahamadou Ba'nın ismi bulunan 25 numaralı formayı hediye eden teknik direktör Erkan Sözeri, "Suat kardeşimizin hastalığı sebebiyle sağlığında etkilenme var. Onu da çok çabuk atlatacak, dualarımızla. Biz de onu ziyaret etmeye geldik. O'nun sağlığının iyileşmesinde, azıcık bu çorbada tuzumuz olursa çok mutlu olacağız. Bu ziyareti taraftarlarımız organize etti. Çok teşekkür ediyorum. Suat kardeşimize acil şifa diliyoruz. Şunun sözünü veriyorum şampiyon olup bunu da suat kardeşimize armağan etmek istiyoruz" diye konuştu.

Suat Karaköse'yi kısa sürede tribünde görmek istediklerini belirten Mücahit Albayrak, "Defansta sol kanatta oynuyorum, golcü değilim ama eğer gol atarsam Suat ağabeyiye armağan ederim. Sezon sonunda şampiyon olursak beraber kutlayacağız" dedi.

Hasan Hatipoğlu ise Suat Karaköse'ye destek vermeye geldiklerini ifade ederek, kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

HOCA VE FUTBOLCULAR İLK TOKALAŞTIKLARIM OLDU

Hastalığı sebebiyle yaklaşık 4 aydan beri hastanede yattığını belirten iki çocuk babası Suat Karaköse, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hastalığı sebebiyle uzun süredir doktorların tokalaşmasına izin vermediklerini anlatan Karaköse, ilk tokalaştıklarının teknik direktör ve futbolcular olduğunu söyledi. Hastanede yattığı sırada odasının camından Kazım Karabekir Stadyumunu izlediğini kaydeden Karaköse, tribünleri ve davulun sesini özlediğini kaydetti. Takıma olan inancını dile getiren Karaköse, şunları söyledi:

"Takımdan bu sene çok ümitliyim. Şampiyonluğu inşallah beraber kutlayacağız. Hastanede tedavi sürecimin tamamlanmasına bir ay kaldı. İnşallah şampiyon olacağız, ben de inşallah sağlığıma kavuşurum. Bu ziyaret beni daha da motive etti. Bu hızla bir aylık tedavi sürecim 15 güne düşer."

Ziyaret sonunda teknik direktör Erkan Sözeri, Suat Karaköse'nin çocukları, yeğenleri ve taraftarlarla fotoğraf çektirdi.