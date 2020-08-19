SPOR Erzurumsporlu Cenk Ahmet Zor bir sürçe oldu ama Erzurum hak ettiği yere geldi - Son Dakika

SPOR Erzurumsporlu Cenk Ahmet Zor bir sürçe oldu ama Erzurum hak ettiği yere geldi

SPOR Erzurumsporlu Cenk Ahmet Zor bir sürçe oldu ama Erzurumspor hak ettiği yere geldiBaşakşehir şampiyon oldu, çünkü orada her şey profesyonelceHer mevkiye oyuncu almalıyız, hocamız ve başkanımız bunun bilincinde2000'li yıllardan sonraki en iyi milli takımYabancı oyuncu kulübe...

SPOR Erzurumsporlu Cenk Ahmet Zor bir sürçe oldu ama Erzurumspor hak ettiği yere geldi

Başakşehir şampiyon oldu, çünkü orada her şey profesyonelce

Her mevkiye oyuncu almalıyız, hocamız ve başkanımız bunun bilincinde

2000'li yıllardan sonraki en iyi milli takım

Yabancı oyuncu kulübe yarar sağlayacak

Hücum oynamayı seviyorum

İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN ERZURUM,(DHA)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un tecrübeli oyuncusu Cenk Ahmet Alkılıç, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Alkılıç, Zor olsa da şampiyonluğa ulaştık. Ligi kupayla taçlandırmak güzeldi. Bu sezon da çok farklı geçti. Çaykur Rizespor'da da şampiyonluk yaşamıştım ama bu sezon ayrı bir şampiyonluk oldu dedi.

ZOR BİR SÜREÇ OLDU AMA ERZURUM HAK ETTİĞİ YERE GELDİ

Zor bir sezon geçirdiklerini söyleyen Alkılıç, Hem pandemi hem de ligde alınan sonuçlarla zorlu bir ortam oluştu. Zor olsa da şampiyonluğa ulaştık. Ligi kupayla taçlandırmak güzel oldu. Bu sezon da çok farklı bir sezon yaşadık. Çaykur Rizespor'da da şampiyonluk yaşamıştım ama bu sezon ayrı bir şampiyonluk oldu. Bu şehir hak ettiği yere geldi diye konuştu.

HER MEVKİİYE OYUNCU ALMALIYIZ, HOCAMIZ VE BAŞKANIMIZ BUNUN BİLİNCİNDE

Ligin en iyi yönetilen kulüplerinden birinin Erzurumspor olduğuna değinen Alkılıç, Tatil konusunda bir sıkıntı oldu. Yeni çıkan takımlar için bir dezavantaj oluştu. Yeni çıkan takımlar, düşmüş olan takımlar üzerinden transferini yapıyor. Yeni çıkan takımın bütçe anlamında bir sorunu olabiliyor. Bu Erzurumspor'da yok, en borçsuz kulüplerden birisiyiz. Futbolcu ödemelerinde de bir problem yok. Ligde kalan takımların kemik bir kadrosu var. Eksik yerlerini biliyorlar. Her mevkiye iyi oyuncular almak zorundayız, burası Süper Lig. Burada kolay maç yok. Başkanım ve hocamız bunun bilincindeler şeklinde konuştu.

EN İYİ ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ

Yeni sezon hazırlıklarının iyi gittiğini belirten Alkılıç, Bazı bölgelerimizde hiç oyuncumuz yok, belki dezavantajlıyız diyoruz ama bu bölgelere transferler yapılacak. Şu an en iyi şekilde çalışıyoruz. Sabah akşam antrenmanlarımızı yapıyoruz. Erzurumspor oyuncusu olarak kendimi ligin ilk maçına en iyi şekilde hazırlayacağım ifadelerini kullandı.

YABANCI OYUNCU KULÜBE YARAR SAĞLAYACAK

Yabancı oyuncu kuralı için de Alkılıç, Yabancı oyuncu alıyorsak kulübe yarar sağlayacak. 6-7-8 yabancı gelsin ama katkı sağlasın. İyi bir oyuncu alalım iyi de katkı versin. Tanınmış oyuncu ya da milli oyuncu sınırlaması getirilebilir. Bize de örnek yabancı oyuncular geldiğinde benim de performansım yükselir şeklinde konuştu.

HÜCUM OYNAMAYI SEVİYORUM

Hücum oyununu çok sevdiğini dile getiren Alkılıç, Süper Lig'de forma giyene kadar hep sağ açık ya da sol açık oynadım. Kayseri Erciyesspor döneminde teknik direktör Hikmet Karaman beni sağ bek oynattı. Hızlı oyuncu olduğum için arkadan boş gelmek benim için avantaj oluyor. Dezavantaj olarak değinirsek de mesafem uzun. İki tarafta da oynamayı seviyorum, hücum oynamayı seviyorum dedi.

BAŞAKŞEHİR, ŞAMPİYON OLDU ÇÜNKÜ ORADA HER ŞEY PROFESYONELCE

Eski kulübü Başakşehir'in profesyonelce yönetildiğini belirten Alkılıç, Başakşehir şampiyon olacaktı. İlk oynadıkları sezon Avrupa Ligi'ne gittiler. Sonrasında bir sonraki sezon da Avrupa'ya gittik. Başarı gelecekti çünkü orada her şey profesyonelce. Futbolcu gittiğinde bir farkı oluyor. Ben profesyonelliği orada öğrendim. Orada alınan alt yapıyla bir şeye ihtiyaç duymuyorum açıklamasında bulundu.

2000'Lİ YILLARDAN SONRAKİ EN İYİ MİLLİ TAKIM

Türkiye A Milli Takımı'nın çok başarılı olduğunu söyleyen Alkılıç, 2000'li yıllardan sonraki en iyi milli takım. İnanılmaz oynuyorlar ve inanılmaz yetenekliler. İçlerinde çalıştığım oyuncular da var ve çok profesyoneller. Çok güzel başarılar elde edecekler diye konuştu.

SPOR Erzurumsporlu Cenk Ahmet Zor bir sürçe oldu ama Erzurum hak ettiği yere geldi

Erzurumspor Kulübü, Cenk Ahmet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 11:20

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Erzurumsporlu Cenk Ahmet Zor bir sürçe oldu ama Erzurum hak ettiği yere geldi - Son Dakika
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