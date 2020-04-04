Son Dakika › Güncel › SPOR Eski dünya ve Avrupa kickboks şampiyonu Devrim Akarsu, ringlere dönmeye hazır - Son Dakika
SPOR Eski dünya ve Avrupa kickboks şampiyonu Devrim Akarsu, ringlere dönmeye hazır
7 saat önce
SPOR Eski dünya ve Avrupa kickboks şampiyonu Devrim Akarsu, ringlere dönmeye hazırİSTANBUL, (DHA) - Uzun bir aradan sonra ringlere dönmeyi hedefleyen eski dünya ve Avrupa kickboks şampiyonu Devrim Akarsu'ya koronavirüs engeli.
SPOR Eski dünya ve Avrupa kickboks şampiyonu Devrim Akarsu, ringlere dönmeye hazır
İSTANBUL, (DHA) - Uzun bir aradan sonra ringlere dönmeyi hedefleyen eski dünya ve Avrupa kickboks şampiyonu Devrim Akarsu'ya koronavirüs engeli. 'Pitbull Promotion' isimli turnuvada yer alacak olan Devrim Akarsu'nun karşılaşmaları, koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Yaz ayı sonrasında düzenlenecek olan organizasyona kadar kondisyonunu ve formunu korumak isteyen Devrim Akarsu, koronavirüs sebebiyle antrenmanlarını evinin altındaki bodrum kata kurduğu salonda gerçekleştiriyor. Yaklaşık 3 haftadır burada çalışmalarını sürdüren ünlü sporcu, salgın sebebiyle turnuvaya kadar çalışmalarını burada yaparak, zorlu mücadeleler için kendini hazırlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 11:52 Kaynak: DHA
Son Dakika Yurt dışından gelip yurtlara yerleştirilen vatandaşlar, karantina günlerini anlattı Son dakika: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi CNN sunucusu, koronadan eşini kaybeden kadının hikayesini dinleyip canlı yayında gözyaşlarına boğuldu Geçişleri engellemek için jandarma yolu kayalarla kapattı