SPOR Eskişehirspor, Suat Kaya ile sözleşme imzaladı - Son Dakika

Eskişehir spor, Suat Kaya ile sözleşme imzaladı

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Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)- TFF 2'nci Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Cem Karaca ile yolları ayırmasının ardından teknik direktör Suat Kaya ile 1+1 yıllığına sözleşme imzaladı. Kaya, "Tüm benliğimle, hocalarımla, güvendiğim insanlarla sonuna kadar bu mücadeleyi vereceğim. Hayırlı olsun" dedi

Ligin 8'inci haftasında alınan 4-0'lık Bucaspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Cem Karaca ile yollarını ayıran Eskişehirspor, Suat Kaya ile 1+1 yıllığına sözleşme imzaladı. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mehmet Şimşek, Suat Kaya ve ekibi katıldı. Başkan Şimşek, "Dün bir hoca değişikliğinde bulunduk. Hocamıza Eskişehirspor'a geldiği için şimdiden teşekkür ediyoruz" dedi. Köklü bir camiaya geldiğini için mutlu olduğunu söyleyen Suat Kaya ise, "Bir takıma transfer olurken şampiyonluğa oynuyorsa da büyük sıkıntı çekiliyor, durumu kritik yerdeyse de sıkıntı çekiliyor. Bizim mesleğimizde bunu 2-3 senede bir yaşıyoruz. Ben böyle köklü camiaya değerli başkanımın ve idare heyetinin beni uygun görmesi benim için çok büyük bir mutluluk. Tüm benliğimle, hocalarımla, güvendiğim insanlarla sonuna kadar bu mücadeleyi vereceğim. Hayırlı olsun. Eskişehirspor ile karşılıklı da oynadım. Tuzlaspor'un maçındaydım. Tabii ki o takım ile bu takım arasında geçen zamanda değişiklikler oldu ama hem kendi avantajım, hem de oyuncuların avantajı onlar benden ne kadar faydalanırlarsa, ilerleyen spor hayatları için güzel şeyler çıkaracaklarına inanıyorum. Gözlemlerime güveniyorum. Elimizde tabii ki bir sihirli değnek yok. Her şey karşılıklı elektriklenmeden ne çıkacak ona bağlı. İnşallah biz de verilen görevi layığı ile o çocuklarla beraber yerine getiririz. Herhangi bir korkum ve endişem yok. Hocalıktan ziyade daha çok ağabeyleri olmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

DHA'YA KONUŞTU

Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü Suat Kaya, DHA'ya açıklamalarda bulundu. Kaya, kendisinin de mesleğe alt yapıdan başladığını belirterek, "Eskişehirspor'da ilk hedefimiz bizim yaşadığımız bu tatlı heyecanı oyuncuya aksettirmek, oyuncuya kendimizi anlatmak. Ne istediğimizi onlara sunmak. Onlardan da karşılık aldığımız zaman herhangi bir sorun olacağını zannetmiyorum. Bunu zaman gösterecek. Oyuncunun içindeki kalite dışarı çıkmaya müsaitse, onlar da kendi sunumlarını yapacaklar. Uygun bir seviye de yakalarsak önce bu kötü yerden bir an önce yukarılara çıkmak hedeflenecek. Mesleğe alt yapıdan başladığım için gençlerle ne konuşulacak, nasıl konuşulacak biz de o yollardan geçtik. Tehlikeli olan şu, konuşmalarımızı anlamamız lazım. Bu kuşakla farklı bir şekilde iletişime giriliyor. Onda da uzman olduk artık. Bakalım oynayacağımız haftalar bize ne gösterecek" diye konuştu.