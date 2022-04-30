SPOR Eşref Hamamcıoğlu: Galatasaray Genel Kurulu'nun iradesine ipotek konmuştur - Son Dakika

Eşref Hamamcıoğlu: Galatasaray Genel Kurulu'nun iradesine ipotek konmuştur

"Galatasaray, tetikçilerin elinde esir kalmayacaktır"

"Bugün Galatasaray için bir dönüm noktası"

Ata SELÇUK - Serhan TÜRK/ İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen Galatasaray Kulübü Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı'nda başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu bir konuşma yaptı.

Bugün konuşma yapmak için çıktığı kürsüye başka bir şekilde çıkmayı hayal ettiğini söyleyen Hamamcıoğlu, "Galatasaray bunu hak etmiyor ama bunun altında kalmayacağız. Galatasaraylıların kenetlenerek bunu çözeceğinden en ufak şüphem yok. Samimiyet eksikliğinden bahsetmiştim, Burak Elmas'ın şahsında ve ona omuz veren yönetim kurulu üyeleri nezdinde bunu yaşıyoruz, samimi değiller. Güven eksikliğinden bahsetmiştim, güven duymuyoruz. Şeffaflık dedik, görüyoruz ki Sayın Burak Elmas konuşmalarında şeffaf değil. Bir illüzyonist gibi davranıyor. Kendisinin daveti üzerine yaptığımız değerlendirme toplantısında, 28 Mayıs'ı işaret ettik, o da 'Görüşüp haber vereceğim' dedi. Hangi yönetim kurulu üyeleri buna hayır dedi de, Burak Elmas bunu kabul edemedi? Bu arkadaşların buraya gelip, bunun hesabını vermesi gerekir. Bu utanç verici manzarayı unutmayalım, unutturmayalım. Bu nasıl bir hürriyet? Galatasaray'da bir adaylı bir seçim olmaz, Galatasaray rekabettir" dedi.

"GALATASARAY, TETİKÇİLERİN ELİNDE ESİR KALMAYACAKTIR"

Eşref Hamamcıoğlu, bugün normal şartlarda seçim yapılacağını hatırlatarak, " 23 Nisan'da çoğunluk sağlanamadı ve seçim bugün yapılacaktı. Ancak harici müdahalelerle, Galatasaray Genel Kurulu'nun iradesine ipotek konmuştur. Bu seçim süreci bir kez daha uzatılarak, başka adaylar için mi hazırlık yapılıyor? Bu adaylar şaibe altında kalacaktır, bunu herkes bilsin. Bu karara imza atanlar, genel kurula hesap vermelidir. Galatasaray, tetikçilerin elinde esir kalmayacaktır. Bunu herkes böyle bilsin. Hıyanetle karşı karşıyayız. Bunu çözecek olanlar yine bizleriz. Önümüzdeki süreçte bir araya gelmemiz lazım, tüm fikir ayrılıklarımızı birleştirmemiz lazım. Hukuk ne karar verirse versin" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN GALATASARAY İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASI"

Başkan Burak Elmas'a seslenen Eşref Hamamcıoğlu, şunları söyledi: "Bu kadar istifa çağrısına ve genel kurulun sizi istememesine rağmen, burada kalmakta neden bu kadar ısrar ediyorsunuz? Dahil ve hariç bir taahhüdünüz varsa, biz genel kurul olarak bu taahhütleri yerine getiririz. Kime ne söz verdiniz de yerine getiremiyorsunuz? Bugün Galatasaray için bir dönüm noktası. Galatasaray kimsenin oyuncağı olamaz. Güçlü bir genel kurul iradesiyle güçlü bir yönetim seçmek için, tekrardan organize olacağız."