SPOR Eşref Hamamcıoğlu: Galatasaray Genel Kurulu'nun iradesine ipotek konmuştur - Son Dakika
Üye Girişi

SPOR Eşref Hamamcıoğlu: Galatasaray Genel Kurulu'nun iradesine ipotek konmuştur

30.04.2022 13:41

Eşref Hamamcıoğlu: Galatasaray Genel Kurulu'nun iradesine ipotek konmuştur"Galatasaray, tetikçilerin elinde esir kalmayacaktır""Bugün Galatasaray için bir dönüm noktası"Ata SELÇUK - Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen Galatasaray Kulübü Olağanüstü Divan...

Eşref Hamamcıoğlu: Galatasaray Genel Kurulu'nun iradesine ipotek konmuştur

"Galatasaray, tetikçilerin elinde esir kalmayacaktır"

"Bugün Galatasaray için bir dönüm noktası"

Ata SELÇUK - Serhan TÜRK/ İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen Galatasaray Kulübü Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı'nda başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu bir konuşma yaptı.

Bugün konuşma yapmak için çıktığı kürsüye başka bir şekilde çıkmayı hayal ettiğini söyleyen Hamamcıoğlu, "Galatasaray bunu hak etmiyor ama bunun altında kalmayacağız. Galatasaraylıların kenetlenerek bunu çözeceğinden en ufak şüphem yok. Samimiyet eksikliğinden bahsetmiştim, Burak Elmas'ın şahsında ve ona omuz veren yönetim kurulu üyeleri nezdinde bunu yaşıyoruz, samimi değiller. Güven eksikliğinden bahsetmiştim, güven duymuyoruz. Şeffaflık dedik, görüyoruz ki Sayın Burak Elmas konuşmalarında şeffaf değil. Bir illüzyonist gibi davranıyor. Kendisinin daveti üzerine yaptığımız değerlendirme toplantısında, 28 Mayıs'ı işaret ettik, o da 'Görüşüp haber vereceğim' dedi. Hangi yönetim kurulu üyeleri buna hayır dedi de, Burak Elmas bunu kabul edemedi? Bu arkadaşların buraya gelip, bunun hesabını vermesi gerekir. Bu utanç verici manzarayı unutmayalım, unutturmayalım. Bu nasıl bir hürriyet? Galatasaray'da bir adaylı bir seçim olmaz, Galatasaray rekabettir" dedi.

"GALATASARAY, TETİKÇİLERİN ELİNDE ESİR KALMAYACAKTIR"

Eşref Hamamcıoğlu, bugün normal şartlarda seçim yapılacağını hatırlatarak, " 23 Nisan'da çoğunluk sağlanamadı ve seçim bugün yapılacaktı. Ancak harici müdahalelerle, Galatasaray Genel Kurulu'nun iradesine ipotek konmuştur. Bu seçim süreci bir kez daha uzatılarak, başka adaylar için mi hazırlık yapılıyor? Bu adaylar şaibe altında kalacaktır, bunu herkes bilsin. Bu karara imza atanlar, genel kurula hesap vermelidir. Galatasaray, tetikçilerin elinde esir kalmayacaktır. Bunu herkes böyle bilsin. Hıyanetle karşı karşıyayız. Bunu çözecek olanlar yine bizleriz. Önümüzdeki süreçte bir araya gelmemiz lazım, tüm fikir ayrılıklarımızı birleştirmemiz lazım. Hukuk ne karar verirse versin" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN GALATASARAY İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASI"

Başkan Burak Elmas'a seslenen Eşref Hamamcıoğlu, şunları söyledi: "Bu kadar istifa çağrısına ve genel kurulun sizi istememesine rağmen, burada kalmakta neden bu kadar ısrar ediyorsunuz? Dahil ve hariç bir taahhüdünüz varsa, biz genel kurul olarak bu taahhütleri yerine getiririz. Kime ne söz verdiniz de yerine getiremiyorsunuz? Bugün Galatasaray için bir dönüm noktası. Galatasaray kimsenin oyuncağı olamaz. Güçlü bir genel kurul iradesiyle güçlü bir yönetim seçmek için, tekrardan organize olacağız."

SPOR Eşref Hamamcıoğlu: Galatasaray Genel Kurulu'nun iradesine ipotek konmuştur
SPOR Eşref Hamamcıoğlu: Galatasaray Genel Kurulu'nun iradesine ipotek konmuştur
SPOR Eşref Hamamcıoğlu: Galatasaray Genel Kurulu'nun iradesine ipotek konmuştur
SPOR Eşref Hamamcıoğlu: Galatasaray Genel Kurulu'nun iradesine ipotek konmuştur

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Burak Elmas: Toplantının alel acele yapılmasını doğru bulmuyoruz, katılmama kararı bizim hakkımız Son dakika haberleri... Burak Elmas: Toplantının alel acele yapılmasını doğru bulmuyoruz, katılmama kararı bizim hakkımız Eşref Hamamcıoğlu: Galatasaray Genel Kurulu'nun iradesine ipotek konmuştur Eşref Hamamcıoğlu: Galatasaray Genel Kurulu'nun iradesine ipotek konmuştur SPOR Galatasaray Kulübü Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı başladı SPOR Galatasaray Kulübü Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı başladı

Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray, Türk, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Eşref Hamamcıoğlu: Galatasaray Genel Kurulu'nun iradesine ipotek konmuştur - Son Dakika


Son Dakika
13:42 Sosyal medya onu konuşuyor: Eda Taşpınar'dan yatak pozu
13:32 İlber Hoca'dan "cumhurbaşkanı adaylığı teklifi" yanıtı: Memleketi idare etmek için ben o statüye inanmıyorum
12:37 17 yaşındaki eşini vurdu, intihar süsü verdi, kendisini bu sözlerle savundu: Sakinleşsin diye ateş ettim!
12:34 Rusya son teknoloji silahlarını Ukrayna üzerinde kullanmaya başladı: "Sıçrayan bomba" göz açtırmıyor
12:17 Kiralık konut krizi: Kadıköy'de 692 ilanın içinde asgari ücret altı sadece 3 ilan var
12:03 Galatasaray'ın başkan adaylarından Metin Özürk: Kulüp rehin alınmıştır, Burak Elmas'ın başkanlığını tanımıyoruz
12:00 Yunanistan'a tatbikat tepkisi: Türk Hava Kuvvetleri çekildi
11:59 Şırnak'ta bir uzman çavuş kayalıklardan düşerek şehit oldu
11:33 Mehmet Muş: Bir günde 1.9 milyar dolarlık ihracat yapıldı
11:31 İşte Beta'nın ölmeden önceki son hali: Kız arkadaşı paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 14:05:18. #1.11#
SON DAKİKA: SPOR Eşref Hamamcıoğlu: Galatasaray Genel Kurulu'nun iradesine ipotek konmuştur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement