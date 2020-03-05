Spor ev hanımından sivasspor'a şampiyonluk türküsü - Son Dakika
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Spor ev hanımından sivasspor'a şampiyonluk türküsü

6 saat önce

SPOR Ev hanımından Sivasspor'a şampiyonluk türküsüUğur YİĞİT- Rahmi MEYVECİ / SİVAS, (DHA) - Sivas'ta yaşayan ev hanımı Hülya Mızrak (40), Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor'a destek olmak için türkü besteledi.

SPOR Ev hanımından Sivasspor'a şampiyonluk türküsü

Uğur YİĞİT- Rahmi MEYVECİ/ SİVAS, (DHA) - Sivas'ta yaşayan ev hanımı Hülya Mızrak (40), Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor'a destek olmak için türkü besteledi. Mızrak'ın bestelediği 'Şampiyonluk geliyor' türküsü büyük beğeni topladı.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor'a destek olmak isteyen ve hobi olarak şiir yazıp, kahramanlık türküleri besteleyen ev hanımı Hülya Mızrak, Yiğidolar'a şampiyonluk yolunda destek olmak amacıyla türkü yaptı. 6 kıta, 30 mısradan oluşan türküye 'Şampiyonluk geliyor' adını verdi. Şampiyonluk türküsü dinleyenler tarafından beğenildi.

"ŞAMPİYONLUK BEKLİYORUZ"

Genellikle şiir ve kahramanlık türküleri yazdığını söyleyen Hülya Mızrak, "Son zamanlarda kahramanlık türküleri yazmaya başladım. Sonra Sivasspor'un başarılarını görünce şampiyonluk türküsünü hak ettiğini düşündüm. Türkü besteleyip destek olmak istedim. Böyle başladım. Güzel de bir melodi çıktı. Ben elimden geldiğince Sivasspor'a destek olmak istedim. Şampiyon olacak diye bekliyoruz. Bestemiz 6 kıtadan oluşuyor. Normalde 4 kıtasını bir günde yazdım. Sonra da farklı dizeler aklıma geldi. Böyle bir beste ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

"Şampiyonluk geliyor" türküsünün sözleri ise şu şekilde:

Şahlandı da Anadolu kangalı

Yıktı geçti tanımıyor engeli

Hazırlansın Zara, Ulaş, Kangal

Hele hele hele Yiğidolar geliyor

Hele hele hele Sivasspor geliyor

Sevdalıyız kırmızıyla beyaza

Aldırmayız kara kışa ayaza

O kupayı alacağız bu yaza

Hele hele hele Yiğidolar geliyor

Hele hele hele Sivasspor geliyor

Gardaşlara yapın Sivas köftesi

Bu hafta da şampiyonluk haftası

Çalınıyor davulların çiftesi

Hele bakın hele yiğidolar geliyor

Hele bakın hele şampiyonluk geliyor

Çalsın gayri hakemlerin düdüğü

Kapatılsın haksızlığın gediği

Olmayacak baronların dediği

Hele hele hele Yiğidolar geliyor

Hele hele hele şampiyonluk geliyor

On bir yiğit bir de teknik direktör

Bu takımı mağlup etmek vallah zor

Sivas'ımı kimseler görmesin hor

Hele hele hele şampiyonluk geliyor

Hele bakın hele Sivasspor geliyor

Spor ev hanımından sivasspor'a şampiyonluk türküsü

Sivasspor, Sivas, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:11 Kaynak: DHA
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