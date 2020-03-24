SPOR Evde, sehpa ve su bidonları ile olimpiyata hazırlanıyor - Son Dakika
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SPOR Evde, sehpa ve su bidonları ile olimpiyata hazırlanıyor

14 dakika önce

Evde, sehpa ve su bidonları ile olimpiyata hazırlanıyorTurgay İPEK/ERZURUM, (DHA) - Kayakla atlamada olimpiyatlara katılan ilk Türk sporcu olan Erzurumlu 22 yaşındaki Fatih Arda İpcioğlu, koronavirüs salgını nedeniyle spor salonları kapatılınca, evini spor salonuna çevirdi.

Evde, sehpa ve su bidonları ile olimpiyata hazırlanıyor

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA) - Kayakla atlamada olimpiyatlara katılan ilk Türk sporcu olan Erzurumlu 22 yaşındaki Fatih Arda İpcioğlu, koronavirüs salgını nedeniyle spor salonları kapatılınca, evini spor salonuna çevirdi. Sehpaları art arda dizerek engelli koşu parkuru oluşturan İpcioğlu, ortasına sırık geçirdiği 5 litrelik su bidonları ile de ağırlık çalışıyor. İpcioğlu, "2022 Kış Olimpiyatları'na hazırlanmam lazım. Ben de sehpa ve su bidonları spor aletlerine çevirdim. Yurt dışındaki antrenörümüzle görüşüp onun verdiği programalar doğrultusunda çalışıyorum" dedi.

Hatice- Muhittin Çetin İpcioğlu çiftinin iki çocuğundan küçüğü olan Erzurum Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Yüksek Lisans öğrencisi Fatih Arda İpcioğlu, Erzurum'da düzenlenen 2011 Kış Üniversite Oyunları'nda kayakla atlamada başarılı oldu. Kayakla atlamada 2018 yılında Güney Kore'de düzenlenen Kış Olimpiyat Oyunları'na katılan ilk Türk sporcu olarak bir ilke imza atan İpcioğlu, Erzurum'dan olimpiyatlara uzanan hikayesi ve genç yaşında elde ettiği başarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Kayakla Atlama Milli Takım sporcusu Fatih Arda İpcioğlu, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda spor salonları kapatılınca, evini spor salonuna çevirdi. Sehpaları koridora art arda dizerek engelli koşu parkuru oluşturan İpcioğlu, ortasına sırık geçirdiği 5 litrelik su bidonları ile de ağırlık çalışıyor. Yaklaşık bir saat pedal çeviren İpcioğlu hem olimpiyatlara hazırlanıyor hem de 'evde kal' çağrısına uyarak örnek bir tavır sergiliyor.

Koronavirüs salgınına rağmen, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyat Oyunları için hazırlıklarını aksatmadan sürdüren Fatih Arda İpcioğlu, çalışmalarından dolayı zaman zaman rahatsızlık verdiği komşularından özür diledi. Evde kendisinin geliştirdiği spor aletleri ile her gün çalışan İpcioğlu şunları söyledi:

"Koronavirüs sebebiyle bütün sporcu arkadaşlarım devlet büyüklerimizin söylediği gibi evden dışarı çıkmıyoruz. Bu süreçte 2022 Kış Olimpiyatları'na hazırlanmamız lazım. Evde geliştirdiğim spor aletleri ile yurt dışındaki antrenörümle görüşüp onun verdiği programlara dayanarak hazırlıklarımı devam ettirmeye çalışıyoruz. Tatbiki fitness kadar etkili olmuyor ama tekrar sayısını fazla tutuyorum. Spor salonlarına gidip aletleri getirebilirim ama riskle karşılaşmamak için evdeki eşyaları kullanmaya gayret gösteriyorum. Sıçramak için misafirler için kullanılan sehpalardan yararlanıyorum. Sonra su bidonlarıyla ağırlık çalışıyorum. Annem ve ablam biraz şaşkın bakıyorlar, babam dikkatli olmam konusunda uyarıyor. Sabah erken saatlerde antrenman yaptığım için bazen ses oluyor. Komşumuzu rahatsız ediyorum ama onlar da ister istemez bu süreçte bana destek oluyorlar. Benim için önemli bir süreç başlıyor. 2021'de olimpiyat elemeleri yapılacak. Yiyip, içip ve uyumak olmaz. Bir şekilde antrenmanlarımı devam ettirmek zorundayım."

SPOR Evde, sehpa ve su bidonları ile olimpiyata hazırlanıyor

Koronavirüs, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:30 Kaynak: DHA

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