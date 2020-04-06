Spor eve sığar - Son Dakika

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüsle mücadele ülkemizde de tüm hızıyla devam ediyor.

'Evde Kal Türkiye', 'Hayat Eve Sığar' sloganları eşliğinde halkın evlerinde kalması istenirken Erzurum'da da artık spor camiası evlerinde spor yapmaya başladı. Korona virüs salgını nedeniyle spor tesisleri ve sahaları boş kalırken, spor eve sığdı. Artık minik, yıldız, genç ve büyük sporcular evlerinde antrenman yapıyor. Çok sayıda spor branşında sporcular evlerinde bireysel antrenmanlar yaparken, evde spor yapmanın keyfini yaşıyor.

Erzurum'da spor dünyası sporu eve sığdırırken, oldukça ilginç anlarlarda yaşanıyor. Kimi sporcular sehpalardan, oturma gruplarından faydalanırken, masa tenisçilerin bireysel antrenmanları oldukça ilginç bir görüntü oluşturdu. Masa tenisi antrenörleri Mahmut Çağlayan ve Vedat Küçükoğlu'nun antrenman programlarını evlerinde uygulayan minik masa tenisçiler, tuvalet kağıdı, tas, tabak ve tencere yardımı ile masa tenisi oynayarak ilginç bir çalışma örneğine imza attılar.

Erzurum'da bir çok ferdi spor branşlarında sporcular evde kalıp, antrenman yaparken, taekwondo, karate ve kick boks gibi spor branşlarında da tekmeler evde kalktı. Sporcular bireysel antrenmanlarla formlarını koruyor. Boksörlerde evde bireysel çalışmalar yaparken, antrenör Tarkan Girgin de, minik sporculara verdiği programla evlerinde jimnastik antrenmanı yapmalarını sağlıyor.

Aynı zamanda GSİM ve BB Erzurumspor'da futbol antrenörlüğü yapan Yücel Karakoç, eşi Canan Karakoç ve kızlarının judocu olması ile ilginç bir ana imza attı. Farkındalık olsun diye 4 yaşındaki kızı Eylül Erva'nın saçını kesen Yücel Karakoç, ardından kızı ile antrenman yaptı. Karakoç ailesinde diğer judocu kardeşler Elif Lina ve Ecrin Liva da antrenmanlara eşlik ediyor. Bu arada Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de evde spora teşvik amacı ile ödüllü yarışma düzenledi. Sporcuların evlerinde spor yaparken, çektikleri görüntüler arasında en iyiler belirlenecek.

Aynı zamanda taekwondo antrenörü de olan Aşkale Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şuayip Gacır, milli taekwondocu olan oğlu Muhammed Sıddık Gacır ile evde bireysel taekwondo antrenmanı yaptı. Taekwondocu baba, Aziziye Belediyesi Termal Spor Kulübü'nün lisanslı sporcusu olan oğlu Muhammed Sıddık Gacır'a formunu koruması amacı ile evde antrenman yaptırıyor. Baba oğul'un antrenmanı büyük bir çekişme içinde geçiyor. - ERZURUM