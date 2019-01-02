Son Dakika Haberleri: Spor Evkur Yeni Malatyaspor'da İkinci Devre Hazırlıkları Başladı

Spor Evkur Yeni Malatyaspor'da İkinci Devre Hazırlıkları Başladı

54 dakika önce

Spor Evkur Yeni Malatyaspor'da ikinci devre hazırlıkları başladıTaha AYHAN ANTALYA (DHA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, ligin ilk yarısının tamamlanmasıyla 9 günlük izine ayrıldıktan sonra ikinci devre hazırlıklarına bugün Antalya'da başladı.

Spor Evkur Yeni Malatyaspor'da ikinci devre hazırlıkları başladı

Taha AYHAN ANTALYA (DHA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, ligin ilk yarısının tamamlanmasıyla 9 günlük izine ayrıldıktan sonra ikinci devre hazırlıklarına bugün Antalya'da başladı.

Akşam saatlerinde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana izinli oyunculardan Guilherme, Mina, Boutaib, Dia ve Muniru'nun dışında tüm futbolcular katıldı.

DAHA TEMPOLU, DAHA HÜCUMCU BİR MALATYASPOR İZLETTİRECEĞİZ

İdman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bulut, 10 günlük bir kamp gerçekleştireceklerini belirterek şunları söyledi Kampın ardından Malatya'da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çünkü 16 ve 17 Ocak'ta kupa maçımız olacak Bodrum ile. O hafta sonu da lige başlamış olacağız. Göztepe rakibimiz biliyorsunuz. Burada eksikliklerimizi tamamlayacağız. Yaptığımız hücum anlamında olsun, defans anlamında olsun ufak tefek hatalar burada onları gidermeye çalışacağız. İnşallah 2'nci yarı daha az hatayla daha tempolu, daha hücumcu bir Malatyaspor izlettireceğiz.

GUILHERME VE MINA 2 GÜN SONRA GELECEK

Kampa katılmayan futbolcular ile ilgili konuşan Bulut, Katılamayan 1- 2 arkadaşımız var. Guilherme'nin hafif bir sakatlığı var, tedavileri devam ediyor. Kendisi Brezilya'da, 2 gün sonra gelecek. Aynı şekilde Mina da Latin Amerika'dan geleceğinden dolayı 2 gün daha fazla izin verdik dedi.

BOUTAOB VE SADIK ÜZERİNE KOYARAK GİTTİLER

Transferlerle ilgili açıklamalarda bulunan Bulut şunları söyledi Bütün bu transferlerin Evkur Yeni Malatyaspor'un menfaati doğrultusunda gerçekleşmesi gerekiyor. Tabii ikisi çok büyük katkı veren futbolcularımız. Boutaib ve Sadık üzerine koyarak gittiler. 32 yaşında olmasına rağmen Boutaib bu takıma katkı vermeye devam ediyor. Şu an transferi konuşuluyor. Anlaşıldı gibi, bana da öyle haber geldi. Konuları tam net bilmiyorum, imza atılması gerekiyor. Öyle bir şey olduğu sırada Khalid'e önündeki futbol kariyerinde başarılar dileyeceğiz ama onun mevkisi dolacaktır kesinlikle. Çünkü bizim daha önce tespit edip, analiz ettiğimiz futbolcular var. Onun bölgesinde bu 4-5 futbolcu arasında hücum bölgesinde olan futbolcuların birisiyle anlaşılır inşallah. Bu isimlerden birini Malatyasporumuza getireceğiz. Ben listeyi daha tatile ayrılmadan önce yönetime verdim. Aşağı yukarı 1 ay önce kendilerinin elinde bu liste. Gerisi yönetimimize, transfer komitesine kalmış. Onlar oturup konuşacak. En iyi isimlerle anlaşıp Malatyaspor'a kazandıracaklar bu futbolcuları.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:04 Kaynak: DHA

DHA, Yeni Malatyaspor, Evkur, Malatyaspor, Spor
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