Son Dakika Haberleri: Spor Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe Maçının Ardından

Spor Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe Maçının Ardından

42 dakika önce

Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe maçının ardındanTaha AYHAN / MALATYA, (DHA) -Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Evkur YenMalatyaspor, evinde Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

Spor Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe Maçının Ardından, System.String[]
Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe maçının ardından

Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA) -

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Evkur YenMalatyaspor, evinde Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Maçın ardından her iki teknik direktör de açıklamalarda bulundu.

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, istedikleri skoru aldıklarını belirterek, "İstediğimiz sonucu aldık iyi bir skorla, hemen hemen kalemizde hiç pozisyon vermeden. İkinci yarı daha çok gol atabilirdik. Göztepe'de kolay maç olmayacak, biz bu avantajlı skoru koruyup turu geçmeye çalışacağız. Futbolcularımızı kutluyorum maçtan önce çıkardığım kadro eleştirilmiş olabilir ama takımımızdaki bütün futbolcular verdiğimiz görevi yerine getiriyor. Galibiyeti 3'üncü yaşına basan kızım Beren'e armağan ediyorum" dedi.

GÖZTEPE CEPHESİ

Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise, bugün Malatya'da gol atmanın önemli olduğunu ifade ederek, "Çok fazla pozisyonun olmadığı maçta ikinci yarı gol atmak için takımım oldukça iyi bir mücadele verdi ama olmadı. Maç rövanşa kaldı, şimdi iç saha avantajını kullanmak istiyoruz. İzmir'de 2 farklı yenmemiz gerekiyor, bunu yapabilecek kalitede oyuncularımız var. Yarı final hedefimiz devam ediyor" şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:03 Kaynak: DHA

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