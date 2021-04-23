Spor faaliyetlerine KOSGEB desteği - Son Dakika

Spor faaliyetlerine KOSGEB desteği

23.04.2021 10:55
Spor faaliyetlerine KOSGEB desteği, System.String[]

KOSGEB, spor ve eğlence eğitim kursları, spor tesislerinin işletilmesi, form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri, kendi hesabına bireysel çalışan atlet, hakem, zaman tutucu, antrenör, spor eğitmeni vb.

KOSGEB, spor ve eğlence eğitim kursları, spor tesislerinin işletilmesi, form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri, kendi hesabına bireysel çalışan atlet, hakem, zaman tutucu, antrenör, spor eğitmeni vb. sporcuların faaliyetleri, spor ve eğlence amaçlı sporlara ilişkin destek hizmetler ile paraşüt, delta-kanat, dalgıçlık gibi diğer spor ve eğlence amaçlı spor hizmetlerini destek programı kapsamına aldı.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), artık spor hizmetlerine ilişkin de destek verecek. KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde değişiklik yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre KOSGEB, tarihinde ilk kez sportif faaliyetlere destek verecek.

"Sporumuzun gelişimi açısından önemli bir destek"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KOSGEB'in artık spor hizmetlerine ilişkin de destek verecek olmasının önemine işaret etti. Sportif alanda faaliyet göstermek isteyen girişimciler açısından KOSGEB'in destek verecek olmasını çok değerli bulduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, bu destekler sayesinde sayılarının artacağını düşündüğü işletmelerin sporumuzun gelişimi, yeni sporcular yetişmesi ve sporun tabana yayılması açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

KOSGEB tarafından; futbol, dövüş sanatları, jimnastik, binicilik, yüzme, dalgıçlık, paraşüt, yoga, vb. eğitimi ile profesyonel spor eğitimcilerinin faaliyetleri dahil, temel, orta ve yükseköğretim düzeyinde verilen eğitim hariç olmak üzere 'Spor ve eğlence eğitim kursları' başlığı altında yer alan faaliyetler şöyle:

"Bağımsız öğretmenler, eğiticiler tarafından verilen spor eğitimi, Yoga eğitimi, Bağımsız öğretmenler, çalıştırıcılar tarafından sağlanan spor eğitimi, Binicilik eğitimi, Yüzme eğitimi, Dövüş sporları eğitimi, Konaklamalı veya konaklamasız eğitim kamplarında eğitim sağlanması, Jimnastik eğitimi, Spor kulüpleri tarafından çeşitli tesislerde gerçekleştirilen, profesyonel ve amatörler sporcuların katıldığı açık veya kapalı alanlarda yapılan spor karşılaşmalarının düzenlenmesi ve bu tesislerin işletilmesi, Spor eğitimi (beyzbol, basketbol, kriket oyunu, futbol ve benzeri), Profesyonel spor eğitimcileri, öğretmenleri, koçları, Kamplar, spor eğitimi."

Spor tesislerinin işletilmesine destek

Spor tesislerinin işletilmesi konusunda destek verilecek faaliyetler ise, boks arenalarının işletilmesi, atletizm stadyumlarının işletilmesi, halı saha işletmeciliği, buz hokeyi arenalarının işletilmesi, organizasyonlar tarafından kendi tesisleri ile profesyoneller ve amatörler için açık veya kapalı spor karşılaşmalarının düzenlenmesi ve bu tesislerin işletilmesi, Koşu pistlerinin işletilmesi, Kapalı veya açık spor karşılaşmaları için tesislerin işletilmesi (izleyici koltukları olsun ya da olmasın, açık, kapalı veya üstü kapalı), spor etkinliklerinin icra edildiği tesislerin işletilmesi, bovling alanlarının işletilmesi, stadyumların işletilmesi, otomobil, köpek ve at yarışları için yarış pistlerinin işletilmesi, golf sahalarının işletilmesi, futbol, hokey, kriket, beysbol, ragbi sahalarının işletilmesi, yüzme havuzları ve stadyumların işletilmesi, jimnastik salonlarının işletilmesi, kış sporları arenaları ve stadyumlarının işletilmesi, bowling alanlarının işletilmesi olarak sıralandı.

Ayrıca, form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri, form tutma salonları ve vücut geliştirme kulüpleri ve tesislerinin faaliyetleri, form tutma (fitness) salonlarının faaliyetleri ve form tutma salonları ile vücut geliştirme salonları da destek kapsamına alındı.

Kendi hesabına bireysel çalışan atlet, hakem, zaman tutucu, antrenör, spor eğitmeni vb. sporcuların faaliyetleri de destek kapsamında olacak.

Spor ve eğlence amaçlı sporlara ilişkin destek hizmetler sektörü içerisinde yer alan faaliyetler ise KOSGEB tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan listede şu şekilde yer aldı:

"Spor amaçlı balıkçılık ve avcılık ile ilgili koruma alanlarının işletilmesi, Spor veya eğlence amaçlı yapılan balıkçılık ile ilgili hizmetler, Dağ rehberlerinin faaliyetleri, Spor balıkçılığı ve avcılığı için ayrılmış alanların işletilmesi, Spor veya eğlence amaçlı avcılık ve balıkçılık için yardımcı faaliyetler, Yarış atı ahırlarının, yarış köpeği barınaklarının ve yarış garajlarının faaliyetleri, Yarış ve binicilik at ahırlarının işletimi."

Öte yandan, paraşüt hizmetleri, delta-kanat hizmetleri, dalgıçlık hizmetleri ve diğer spor ve eğlence hizmetleri de KOSGEB tarafından desteklenen sektörlere dahil edildi.

KOSGEB destekleri

Söz konusu sektörlerde yer alan KOBİ'ler, KOSGEB desteklerinden yararlanabilecek. Örneğin, KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde kendi işyerini açmak isteyen girişimciler destek programından yararlanma koşullarını (geleneksel girişimci eğitimini işletme kuruluş tarihinden önce tamamlamış olması, işletmesinin kuruluş tarihinden üç yıl öncesinden destek programına başvurduğu tarihe kadar başvuruda bulunduğu işletme dışında gerçek kişi statüsünde bir firmasının olmaması ya da tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir firmada yüzde 30 ve üzeri ortaklığının bulunmaması, vb. diğer koşullar) sağlamaları ve KOSGEB Müdürlüğü tarafından başvurunun değerlendirilmesi sonucunda uygun bulunması halinde Geleneksel Girişimci Destek Programı kapsamında 65 bin TL'ye kadar destek alabilecekler. KOSGEB, destek programı kapsamında kuruluş desteği, performans desteği ve sertifika desteği de sağlayacak. - ANKARA

Spor faaliyetlerine KOSGEB desteği

Cimnastik, Futbol, Gazete, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor faaliyetlerine KOSGEB desteği - Son Dakika Spor


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