Spor faaliyetlerine KOSGEB desteği

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), spor ve eğlence eğitim kursları, spor tesislerinin işletilmesi, form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri, kendi hesabına bireysel çalışan atlet, hakem, zaman tutucu, antrenör, spor eğitmeni vb. sporcuların faaliyetleri, spor ve eğlence amaçlı sporlara ilişkin destek hizmetler ile paraşüt, delta-kanat, dalgıçlık gibi diğer spor ve eğlence amaçlı spor hizmetlerini destek programı kapsamına aldı. KOSGEB, artık spor hizmetlerine ilişkin de destek verecek.

KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde değişiklik yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre KOSGEB, tarihinde ilk kez sportif faaliyetlere destek verecek.