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Spor 'falcao gelirse kurban keseceğim' diyen esnaf, sözünü yerine getirdi

1 saat önce

SPOR 'Falcao gelirse kurban keseceğim' diyen esnaf, sözünü yerine getirdiAli GÖKDAL KOZAN, (Adana), (DHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde spor tesisi işletmeciliği yapan İbrahim Yorgun, Radamel Falcao'nun Galatasaray'a gelmesi halinde kurban kesme sözünü yerine getirdi.

SPOR 'Falcao gelirse kurban keseceğim' diyen esnaf, sözünü yerine getirdi

Ali GÖKDAL KOZAN, (Adana), (DHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde spor tesisi işletmeciliği yapan İbrahim Yorgun, Radamel Falcao'nun Galatasaray'a gelmesi halinde kurban kesme sözünü yerine getirdi. Kolombiyalı futbolcunun golünün ardından Yorgun, davul-zurna ve havai fişek gösterileri eşliğinde adağını kestirdi.

Galatasaray'ın Monaco'dan transfer ettiği forvet oyuncusu Radamel Falcao için yaklaşık 1,5 ay öncesinden gelmesi halinde koyun keseceği sözünü veren spor tesisi işletmecisi İbrahim Yorgun, dün oynanan ve Galatasaray'ın Falcao'nun 38'inci dakikada attığı golle Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ettiği maçın devre arasında kurban keserek adağını yerine getirdi. Adaklık kurban tekbirlerle kesilirken, davul zurna eşliğinde havai fişek ve meşale gösterisi de yapılan adaklık kesimine taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Yorgun, Yaklaşık 1.5 ay önce Radamel Falcao ülkemize transfer olursa adak kesme sözü vermiştim. Bu sebeple Galatasaray-Kasımpaşa maçının, devre arasında adağımızı yerine getirdik. Kesilen adağı 18 Eylül Çarşamba günü oynanacak olan Club Brugge-Galatasaray maçından önce kavurma yapıp, gelen dost ve müşterilerimize ekmek arası ayranla ikram edeceğim dedi.

Spor 'falcao gelirse kurban keseceğim' diyen esnaf, sözünü yerine getirdi

Radamel Falcao, Galatasaray, Falcao, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:40 Kaynak: DHA
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"Falcao gelirse kurban keseceğim" diyen esnaf, sözünü tuttu
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