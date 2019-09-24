Son Dakika Haberleri: Spor fatih akyel kupada tur atlamak istiyoruz
Son Dakika Güncel Haber

Spor fatih akyel kupada tur atlamak istiyoruz

1 saat önce

Fatih Akyel: Kupada tur atlamak istiyoruzSinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- ZİRAAT Türkiye Kupası 3'üncü Tur'da Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak olan TFF 2'nci Lig temsilcisi Gümüşhanespor'da teknik direktör Fatih Akyel, ligde her maça final havasında çıktıklarını belirterek, 'Kupa...

Fatih Akyel: Kupada tur atlamak istiyoruz

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- ZİRAAT Türkiye Kupası 3'üncü Tur'da Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak olan TFF 2'nci Lig temsilcisi Gümüşhanespor'da teknik direktör Fatih Akyel, ligde her maça final havasında çıktıklarını belirterek, 'Kupa maçında oyuncularımız ellerinden geleni yapacaklar. Kupada da tur atlamak istiyoruz' dedi.

TFF 2'nci Lig'de mücadele eden Gümüşhanespor, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur'da deplasmanda oynayacağı Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarına başladı. Gümüşhanespor Teknik Direktörü Fatih Akyel, oyuncularının ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirterek, kadro olarak bazı eksikliklerin olduğunu söyledi. Akyel, 'Hazır olmayan oyuncularımız bize katıldı. Henüz iki hafta önce katıldılar. Antrenman yapmadan bazılarını sahaya soktuk. Bu sıkıntılarımız devam ediyor, ancak yönetimimizden elinden geleni yapıyor. Oyuncularımız zaten kişiliklerini ve şahsiyetlerini ortaya koyarak oynuyorlar. Onların durumu da her ne kadar kötü gözükse de genç oldukları için kendilerini göstermek istiyorlar. Eminim ki onlar da kupaya oldukça önem verecektir. Biz de veriyoruz. Kupa maçında oyuncularımız ellerinden geleni yapacaklar. Kupada da tur atlamak istiyoruz. İnşallah tur atlayan taraf biz oluruz' diye konuştu.

Spor fatih akyel kupada tur atlamak istiyoruz

Kardemir Karabükspor, Türkiye Kupası, Gümüşhanespor, Fatih Akyel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kıran-2 operasyonunda PKK'nın 20 yıllık arşivi ele geçirildi
Valilik, noktayı koydu: Deprem sonrası İstanbul'da okullar tatil olacak mı? TCDD'nin kiralayacağı Sirkeci ve Haydarpaşa Garlarına İBB talip oldu Kandilli'den İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: Büyük deprem mutlaka olacaktır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 15:06:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor fatih akyel kupada tur atlamak istiyoruz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]