Spor fatih çintimar: bu pist, türkiye atletizm dünyasının yuvasıydı - Son Dakika

Fatih Çintimar: Bu pist, Türkiye atletizm dünyasının yuvasıydı

"Olimpiyat finallerinde inşallah çocuklarımız kürsüye çıkmak için ellerinden gelen tüm çabayı gösterecekler"

Ata SELÇUK - Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, (DHA) - Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde 8 Şubat Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yeniden açılacak olan Burhan Felek Atletizm Pisti'ni değerlendirdi.

Pistin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerine başlayan TAF Başkanı Fatih Çintimar, "Burhan Felek Spor Kompleksi Ekrem Koçak Atletizm Pisti'nin yapımında başta Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız ve genel müdürlerimiz ve bütün teşkilatımız emeği olan herkese Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı olarak sonsuz teşekkür ediyorum. Bu tesis İstanbul'da olan ilk sentetik pistimizdi. İlk sentetik pistimiz olduğu için Türkiye'de elde edilmiş rekorların birçoğu burada koşulmuştu. Bu pist Türkiye atletizm dünyasının yuvasıydı. Bu şimdi tekrar daha güzel olarak yaşanabilir mekanlarıyla karşıdaki tribün altındaki ısınma salonuyla birlikte tam bir kompleks haline getirildi. Allah nasip ederse cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açılacak ve Türkiye atletizm camiasına yeni rekorların yeni şampiyonlukların elde edileceği bir saha hediye etmiş olacaklar. Bu anlamda sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Türkiye atletizminin İstanbul özelinde buradan farklı daha güzel bir sahamız yok. Buranın haricinde Olimpiyat Stadı ve salonumuz mevcut. Bu bölgede çok büyük eksikti. İhalesi yapıldı, yeniden dizayn edilerek sporcularımızın hizmetine sunuldu. Bunu sadece atletizm olarak da düşünmeyin. Hemen yan tarafındaki alanda cimnastik, tekvando, karate, gençlik merkezi gibi yeni alanlar da oluşturuldu. Sadece atletizme değil, farklı spor branşlarına hizmet edecek olması önemli. Burada yarışacak yarışçılarımızı seyretmek için buralarda olacağız" dedi.

"OLİMPİYAT FİNALLERİNDE İNŞALLAH ÇOCUKLARIMIZ KÜRSÜYE ÇIKMAK İÇİN ELLERİNDEN GELEN ÇABAYI GÖSTERECEKLER"

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlıklarla ilgili bilgi veren Çintimar, bu pistin sporculara büyük avantaj getireceğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Burada olimpiyat sporcularımız kendi branşlarına özgü nerede kamp yapması gerekiyorsa orada kamp yapıyorlar. İstanbul'daki sporcularımız Olimpiyat Stadı ve salonda antrenman yapıyorlar. Bu bölgede olan sporcularımız da artık burada antrenmanlarını yapacaklar. Açık alan antrenmanları İstanbul'da burada yapmış olacağız. Yeni bir pist, zemin yumuşak, tam sporcularımızın istediği seviyedeki bir sentetik pist. İnşallah burada da 2020 olimpiyatları için çalışacak sporcularımız olacak. Dünyanın her yerinde olimpiyat için özel hazırlık yapan sporcularımıza devletimizin imkanlarıyla sunuyoruz. Japonya'da da Rusya'da ya da Kenya'da çalışan sporcularımız da var. İnşallah çocuklarımız bu başarıları Olimpiyat'a yansıtıp, Olimpiyat'ta da en fazla katılım sağlayan federasyon olarak en fazla da inşallah orada da final koşan bir federasyon olup, finalde de inşallah çocuklarımız kürsüye çıkmak için ellerinden gelen tüm çabayı gösterecekler."