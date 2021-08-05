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SPOR Fatih Terim: Formayı kapanın bırakmadığı, bırakanın da zor aldığı bir takım olacağız - Son Dakika

SPOR Fatih Terim: Formayı kapanın bırakmadığı, bırakanın da zor aldığı bir takım olacağız

05.08.2021 09:40

SPOR Fatih Terim: Formayı kapanın bırakmadığı, bırakanın da zor aldığı bir takım olacağız (1)"UEFA oynaması için lisans veriyor, TFF bunu onaylamıyor""Berkan sadece fizik olarak değil mental olarak da o kadar hazır ki""Taylan'ın fizik kısmında önde olduğunu gördük""Cicaldau ile uzun vadeli...

SPOR Fatih Terim: Formayı kapanın bırakmadığı, bırakanın da zor aldığı bir takım olacağız (1)

"UEFA oynaması için lisans veriyor, TFF bunu onaylamıyor"

"Berkan sadece fizik olarak değil mental olarak da o kadar hazır ki"

"Taylan'ın fizik kısmında önde olduğunu gördük"

"Cicaldau ile uzun vadeli bir anlaşma yaptık"

"Mücadelesi üst seviyede olan bir takım"

"Ayrılıkları da bir araya getirmeleri de doğal kabul etmemiz lazım"

"Kerem daha iyi olacak"

"Ben mutlu olduğumda ifade eden, mutsuzluğunu gösteren bir insanım"

"Bazı mevkilerin daha aciliyeti var"

"Bugün bir nostalji yaşadım"

Serhan TÜRK/ İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Formayı kapanın bırakmadığı, bırakanın da formayı zor aldığı bir takım olacağız. Forma verdiklerim, bırakmasın. Bıraktığında da zor alacağını bilsin. Böyle bir takım istiyorum" dedi.

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında yarın İskoçya'nın St. Johnstone takımı ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İlk olarak Türkiye'deki yangınlara değinen ve bir an önce sonlanması için temennide bulunan Terim, "İnşallah yangın belasından en kısa sürede kurtuluruz. Ben çok iyi bir yeşilciyim. İnsanın canı, ciğeri yanıyor gibi bir durum var. Hiç kimsenin tadı yok. İnşallah bunu en kısa sürede sonlandırırız ve bir daha yaşamayız" diye konuştu.

"UEFA OYNAMASI İÇİN LİSANS VERİYOR, TFF BUNU ONAYLAMIYOR"

Tahkim Kurulu'nun dün hem Galatasaray hem de Oğulcan Çağlayan'ın taleplerinin reddedilmesi üzerine verdiği kararı değerlendiren deneyimli teknik adam, "Kulübümüz, hukuki olarak gerekli görüşmeleri yürütüyor. Bugün de başkan yardımcımızın açıklamalarını izledim. Kararın verilme süreci, sonuçları ve içeriği hakkında doyurucu bilgiler verdi. Burada benim söyleyeceğim en önemli cümle, ben işin teknik kısmında kalmak istiyorum. Sonuç olarak benim teknik olarak yararlanmak istediğim bir oyuncu. UEFA oynaması için lisans veriyor, TFF bunu onaylamıyor ama Oğulcan, Avrupa'da oynamıyor. Sonuç olarak bu konuyu biz Tahir Kıran başkan ile çözeriz. Oradan yana bir sıkıntımız yok da mantığa uymuyor. Uluslararası oynadığımız bir maçta UEFA izin verirken sizin federasyonunuz izin vermiyor. Bu da beni üzüyor. Sezon başı açtığımız beyaz sayfada, ben kendi alanımda kalmak istiyorum. Bu konularda uzman olan arkadaşlarımız zaten gerekli şekilde konuşuyor" ifadelerini kullandı.

"BERKAN SADECE FİZİK OLARAK DEĞİL MENTAL OLARAK DA O KADAR HAZIR Kİ"

Yeni transfer Berkan Kutlu'nun hazır olduğunu ve yarın sahada olacağını söyleyen Terim, "Çok mutlu oldum, o kadar da güzel anlattı ki. Çok da hoşuma gitti, cevapları ve bakış açısı. Kendine güvenini zaten biliyoruz. Bir kabuk değişimine gidiyoruz demiştik. Berkan da bunun örneklerinden birisi. Yarın da oynatacağım kendisini. O kadar hazır ki, sadece fizik olarak değil mental olarak da hazır. Baskıya verdiği cevap da ne kadar hazır olduğunu gösteriyor. Galatasaray'ın bu tip oyuncularını çoğaltacağını görebilirsiniz" şeklinde konuştu.

"TAYLAN'IN FİZİK KISMINDA ÖNDE OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Geçirdiği ameliyatın ardından takıma geç katılan ve takımla birlikte çok fazla antrenmana çıkamayan Taylan Antalyalı'nın son durumu hakkında da bilgiler veren Fatih Terim, "Pazar günü bir maç oynadık, oynamak zorundaydık. İşin fizik kısmında Taylan'ın da eskisi gibi önde olduğunu gördük. Son 1 haftadır bize katıldı. Onu da oynatacağım yarın. Taylan gibi Berkan gibi oyunculara ihtiyacımız var. Bazen oyuncuları maç performansıyla hazırlayabilirsiniz. 24 günde 7 maç oynayacağız, az buz bir rakam değil. Daha da bizim için talihsiz olanı ise 3 deplasman üst üste oynayacağız. Bunları düşündüğümüzde her oyuncuya ihtiyacımız var. Teknik adamlarda her oyuncunun karnesi vardır. Kim nerede nasıl davranır, nasıl tepki gösterir. Benim yanılma oranım çok azdır. Bazı oyuncular da yanıltmazlar. Taylan da onlardan birisi. Taylan'a da söylüyorum, çok da söylenme hakkı yok. Oynamadığı zaman sızlanan, oynadığı zaman çok oynadım diyen oyuncu grubundan hiç hoşlanmadığımı ifade ediyorum. İnsan imkanı olursa her saniye oynar. Koşu mesafelerinde de diğerlerinden önde gördük" açıklamasında bulundu.

"CICALDAU İLE UZUN VADELİ BİR ANLAŞMA YAPTIK"

Statü gereği yarın St. Johnstone karşısında oynayamayacak olan yeni transfer Alexandru Cicaldau'nun uzun vadeli bir transfer olduğunun altını çizen tecrübeli teknik adam, "Cicaldau ile uzun vadeli bir anlaşma yaptık. Burada ikili oynanacak bir Avrupa maçında oynayıp oynamamasını pek önemsemedik. Oynasaydı iyi olurdu. Gruplara da kalırsak orada oynayacak. Buradan sonra da Randers'i eleyerek gruplara kalmak en büyük hedefimiz. 5 sene imzalamak zaten uzun vadeli planımızı gösteriyor. Umarım burada olduğu sürece güzel işler yapar da bu iki maç bizim aklımıza gelmez" dedi.

"MÜCADELESİ ÜST SEVİYEDE OLAN BİR TAKIM"

Yarın karşılaşacakları St. Johnstone'un mücadele gücüne değinen Terim, "Bir maç oynadılar o da deplasmandaydı. Seyretmesi de çok zordu ama buna rağmen bir ana fikir çıkardık. Temaslı oyunu çok fazla oynayan bir takımdan bahsediyoruz. Mücadelesi üst seviyede olan bir takım. Kolay bir maç olmayacağını da düşünüyorum. Arkadaşlarımıza verebileceğimiz tüm bilgileri verdik. Biz her rakibimize saygı duyuyoruz. İskoç ekipleri bu tarihlerde endişeli günler yaşatmıştır Türk ekiplerine. Açıkçası ona denk gelmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"AYRILIKLARI DA BİR ARAYA GETİRMELERİ DE DOĞAL KABUL ETMEMİZ LAZIM"

Başkan Burak Elmas'ın Falcao ve Feghouli açıklamalarına dair de görüşlerini paylaşan Fatih Terim, "Başkanımızın, kulübümüzün yeni model yapılanmasında söylediği bir söz var. Yüksek ücretlerin karşılanamayacağı gibi bir ifadesi var. Bu doğrultuda bir takım kararlar almak durumunda kaldığını aktardı sayın başkan. Falcao ve Feghouli, bu kulübe hizmet etmiş oyuncularımız. Ayrılıkları da bir araya gelmeleri de doğal kabul etmemiz lazım. Biz kulüp olarak Florya'da son yıllarda ayrılan oyuncularımıza çok güzel şekilde veda ettik. Nagatomo, Onyekuru ve Belhanda'nın ayrılışları buna örnek olarak gösterilebilir. Gelirken karşılamayacağız giderken yolcu edeceğiz. İyi anılmak istiyorsanız buna önem vermeniz gerekiyor. Başkanımız işin ekonomik kısmından bağımsız olarak böyle bir şey söyledi. İnşallah iki tarafın adına yakışır bir çözüm bulunur ve bu konu sona erer" şeklinde konuştu.

"KEREM DAHA İYİ OLACAK"

Kerem Aktürkoğlu'nun yaratmak istedikleri modelde kulübe çok şey katacağına inandığını vurgulayan Fatih Terim, "Kerem tabii çok kıymetli bir oyuncumuz. Daha da iyi olacak. Doğru oynamayı öğrenecek. Ayın 1'inden 8'ine kadar takımımıza yeni oyuncular katmayı düşünüyoruz. Her saniye, her dakika Galatasaray'dan bir şeyler bekleyebilirsiniz. Kafamızdaki yapıyı kurmak için en ekonomik şekilde kulübümüze çok şey katacak şekli oluşturmaya çalışıyoruz. Böyle baktığımızda Kerem değerli oyuncularımızdan birisi. Kerem de yarın oynayacak. Ona çok iş düşecek, yorulacak" açıklamasında bulundu.

"BEN MUTLU OLDUĞUMDA İFADE EDEN, MUTSUZLUĞUNU GÖSTEREN BİR İNSANIM"

Yeni sezona mutlu başladığını ve sezon ilerledikçe daha iyi olacağını vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Belki ceza kalmıştır, ondandır. UEFA cezası, yanlış anlamayın. Ben mutlu olduğumda ifade eden, mutsuzluğunu gösteren bir insanım. Mutsuz olduğumda da saklayamıyorum. Dışarıya bu enerjiyi veriyorsam çok mutlu olurum. Çok iyiyim, Allah'a şükür. Her geçen daha iyi olacağımı düşünüyorum. Mutlu insanların performansları da daha mükemmel olur. Bunun yorumunu herkes kendine göre yapabilir. Ben nasılsam, oyum" dedi.

"BAZI MEVKİİLERİN DAHA ACİLİYETİ VAR"

Morutan'ın transferinin istenilen maddi şartlarda gerçekleşmesinin zor olduğunu vurgulayan Terim, "Morutan yetenekli bir oyuncu daha da gelişebilir. Ancak ben de sayın başkan da ekonomik boyutu ifade etmiştik. Başkan da veremeyiz dedi. Bazı mevkilerin daha aciliyeti var. Formayı kapanın bırakmadığı, bırakanın da formayı zor aldığı bir takım olacağız. Forma verdiklerim, bırakmasın. Bıraktığında da zor alacağını bilsin. Böyle bir takım istiyorum. Bu seferlik bazı mevkilerde tereddütlerim var. O yüzden ilk 11'i bu seferlik vermeyeceğim" diye konuştu.

"BUGÜN BİR NOSTALJİ YAŞADIM"

Futbolu bırakmasının üzerinden bugün tam 36 yıl geçen Fatih Terim, konuyla ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Bugün kulübüm de paylaşmış. Çok düşünceli ve nazikler. 36 sene gibi bir süre geçmiş. Merve küçücük kucağımda. Galatasaraylılar ile beraber futbol hayatımızı noktalamıştık. Bugün bir nostalji yaşadım. Hediye getirenler de vardı. Güzel bir şey. Daha doğrusu aidiyet duygusu önemli bir şey. Bu Galatasaray olunca insan daha bir gurur duyuyor. Allah herkese böyle bir şey nasip etsin."

SPOR Fatih Terim: Formayı kapanın bırakmadığı, bırakanın da zor aldığı bir takım olacağız
SPOR Fatih Terim: Formayı kapanın bırakmadığı, bırakanın da zor aldığı bir takım olacağız
SPOR Fatih Terim: Formayı kapanın bırakmadığı, bırakanın da zor aldığı bir takım olacağız
SPOR Fatih Terim: Formayı kapanın bırakmadığı, bırakanın da zor aldığı bir takım olacağız

Futbol Federasyonu, Fatih Terim, Lisans, UEFA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Fatih Terim: Formayı kapanın bırakmadığı, bırakanın da zor aldığı bir takım olacağız - Son Dakika


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