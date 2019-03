Spor Fatih Terim Galatasaray pes etmez

Spor Fatih Terim Galatasaray pes etmezAta SELÇUK - Serhan TÜRK İSTANBUL ( DHA ) -Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının Antalyaspor 'u 5-0 yendiği müsabakanın ardından basın toplantısında konuştu. Terim, Galatasaray pes etmez dedi.Çok sayıda pozisyon vermeleriyle ilgili konuşan deneyimli çalıştırıcı, 5-0 yenip, 8-10 pozisyona girersen bu kadar da pozisyon verirsin. İlk iki pozisyon Luyindama'nın zaten. Akan oyunda bir sıkıntı yok. İkinci yarı için herhalde skoru aldığımızdan olacak, bunun rahatlığından olacak pozisyon verdik, bu pozisyonları vermeyeceksiniz. 3 puanı aldık nasılsa diye düşünmeye bağlıyorum ama olmamalı. O yüzden kızdım birkaç oyuncuya. Ama böyle bitince de, Muslera adına çok sevindim. Yine bugün sahanın en iyilerinden bir tanesiydi dedi.EĞER GOL ATIYORSAK VE POZİSYON BULUYORSAK, POZİSYON VERMEK ÖNEMLİ DEĞİLSahada birçok oyuncunun hakemi kandırmaya çalıştığını belirten Terim, Madem sürekli istatistik veriyorsunuz, bence artık başka istatistiklere de bakmanız gerek. Türk futboluna daha da faydalı olur. Hangi oyuncu sahada hakemi kaç kez aldatıyor, koluna tekme gelse yüzünü tutan kaç oyuncu var Bu istatistikler de bence tutulsa faydalı olur. Dokulduğunda kendini yere atanlar, kandırmaya çalışanlar... Bunlar önemli şeyler. Muslera zaten iyi bir kaleci, zaman zaman hepimiz gibi onun da bazı hataları oldu ama geldiği günden beri Galatasaray'a güven veren, takımımızın da kaptanı olan önemli bir oyuncumuz. Bugün gol yemeden bu pozisyonlar olduğu için çok mutluyum çünkü Muslera sahneye çıktı. Özellikle ilk yarı, hücum açısından daha fazla oyuncuyla oynadık. Emre'siyle, Belhanda 'sıyla, Diagne 'siyle, N'Diaye'siyle ve iki bekimizle. Bu eğer bize atakta ve gol pozisyonlarında bir zenginlik verseydi ben bu riske devam ederdi ama olmadı ve bir değişiklik yaptık. Donk'la taşlar yerine oturdu, daha iyi oynamaya başladılar. Eğer gol atıyorsak, fazlasını da pozisyon olarak buluyorsak, çok da önemli değil. Yediğimizden fazla atabiliyorsak, o zaman oyunu böyle oynadığımız için kendi kalemizde pozisyon verebiliriz buna razıyım. Ama hem gol bulamıyorsak, hem de pozisyon yiyorsak bu problem olur ifadelerini kullandı.BU KONU BEŞİKTAŞ VE TFF 'Yİ İLGİLENDİRİR Şenol Güneş 'in A Milli Takım'ın başına geçmesiyle ilgili soruya Terim, Şenol hocayla anlaşmış mı milli takım, anlaşmış. Konu TFF ve Beşiktaş 'ı ilgilendirir, benim bir şey demem yanlış olur. Şenol hoca ikisine de yetişebilecek bir insandır. Allah yardımcısı olsun, hepimiz yardımcı olalım. Beşiktaş kendi problemlerini çözecek kadar büyük bir kulüptür. Ben bunu bir mevzu olarak görmüyorum yanıtını verdi.DURAN TOPLARDA DAHA ETKİN OLMAMIZ GEREKİYORDuran toplarda performanslarının düşük olmasına ilişkin konuşan Fatih Terim, Kornerden de frikikten de atmıyoruz. En son Maicon 'la Göztepe maçında attık. Başka atmadık galiba. Duran topların çok önemli olduğu bir oyunda, tabii ki çok etkin olmamız gerekiyor. Luyindama'nın kupada galiba bir golü var. Etkin iki kafası var Erzurum 'da, olmadı. Çalışıyoruz, devam edeceğiz. Ama burada tek taraflı düşünmemek lazım. Atan, vuran, koşan, bunların hepsinin aynı anda doğru işlemesi lazım. Bakınız Diagne, Luyindama, Marcao olmasına rağmen ilk yarı kafayla pozisyon verdik. İkinci yarı Donk girdi, biraz daha iyi paylaşıldı. Çalışıyoruz. En önemli dakikalarda üç tane korneri iyi atamadık Erzurum'da. Ki Emre'den bahsediyoruz. Olmuyor bazen. Onu en iyi kullananlardan birisi Selçuk 'tu, o da her zaman sahada olmuyor. Onları da etkin hale getirmeliyiz açıkçası diye konuştu.O TAMAMEN BİR REAKSİYONMaçın içerisinde gerçekleşen bir gerilimin ardından takımın ve taraftarın reaksiyon göstermesine değinen Terim, Bilmiyorum yaradı mı ama o tamamen bir reaksiyon. Önemli bir çaba var orada topu kazanmak için. Bize göre faul değil, ama tabii hakeme göre ne olduğu önemli. Biz de daha fazla abartmıyoruz, hatırlarsanız 10 maçı. Ama bize göre değildi, hakeme göre mühim olan. Özellikle yapılmış bir şey değil, tüm kulübe demek ki pozisyonun devamında neler olacağını biliyordu. Pozisyona bir tepkiydi sadece dedi.GALATASARAY GERİ DURMAZBB Erzurumspor maçından sonra nelerin değiştiğine ilişkin bir soruya Terim, Çok bir şey değişmedi. Muhakkak ki aradaki puan farkı, cumartesiden daha fazlalaşırsa, sıkıntılı durumdasınız. Kaybetmenin kredisi her dakika azalıyor. Bugün oyuncularımızla konuşurken böyle konuştuk. 10 maçı hedefleyen bir Galatasaray olmalı. Galatasaray pes etmez, Galatasaray geri durmaz, Galatasaray kabullenmez. Arkadaşlarımızla bunu konuştuk. Belki odur, ama onun dışında çok fazla değişiklik yok. Bugün pazartesiye rağmen, taraftarımıza çok teşekkür ederim. Kolay değil bu kadar seyirci. Onların da zevkli bir maç seyrettiğine memnun oldum. İş saatleri, trafik... Çok fazla değişen bir şey yok oyun anlayışımızda yanıtını verdi.BUGÜN ÖYLE DÜŞÜNDÜKFatih Terim son olarak Fernando ve Sinan Gümüş 'ün kadroda yer almamasıyla ilgili olarak da, Fernando'nun sakatlığı vardı, geçti fakat birkaç antrenmana çıktı. Sinan'la beraber bugün öyle düşündük. Yarın bir gün bizle beraber olurlar, bugün böyle karar verdik. Yuto olmayınca bir yabancı daha dışarı çıkarmalıydık, bu da Fernando oldu değerlendirmesinde bulundu.