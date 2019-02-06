Spor Fatih Terim'in Babası Yaşamını Yitirdi
1 saat önce
Spor Fatih Terim'in babası yaşamını yitirdiAkif ÖZDEMİRADANA, (DHA) -GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim, Adana'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Spor Fatih Terim
'in babası yaşamını yitirdi
Akif ÖZDEMİRADANA, (DHA
) -
GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim, Adana
'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
(Tür: Spor)
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:46 Kaynak: DHA
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