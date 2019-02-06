Son Dakika Haberleri: Spor Fatih Terim'in Babası Yaşamını Yitirdi

Spor Fatih Terim'in Babası Yaşamını Yitirdi

1 saat önce

Spor Fatih Terim'in babası yaşamını yitirdiAkif ÖZDEMİRADANA, (DHA) -GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim, Adana'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Spor Fatih Terim'in babası yaşamını yitirdi

Akif ÖZDEMİRADANA, (DHA) -

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim, Adana'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

(Tür: Spor)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:46 Kaynak: DHA

DHA, Adana, Fatih Terim, Güncel
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