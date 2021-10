Son dakika gündem: Fatih Terim: "Kazanmak bizi çok ileriye götürecek" - Son Dakika

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotiv Moskova maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Kazanmak bizi çok ileriye götürecek" dedi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda yarın Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile oynayacak. Mücadele öncesi teknik direktör Fatih Terim, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ligde presli ve topa sahip olan anlayışını bu maçta da yansıtıp yansıtmayacakları sorusuna Terim, "Arkadaşımızın sorduğu soru, bizi iyi tanıdığını gösteriyor. Oyunumuzda muhakkak ki bazı küçük dokunuşlar olacaktır ama büyük bir değişiklik kimse beklemesin. Çünkü oynamak istediğimiz bir oyun var. Bunun üzerine ısrarla devam ediyoruz. Zaman zaman çok başarılı yaptığımız oluyor, zaman zaman da bazı hatalarımız oluyor. Oyun anlayışımız devam edecektir" diye konuştu.

Lokomotiv Moskova takımı hakkında ise Fatih Terim şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yeni hoca Markus oldu. Aşağı yukarı aynı şeyi söylemiş bizim için. Galatasaray çok baskı yapıyor ve taktik disiplinden hiç kopmuyor gibi bir açıklaması var. Dolayısıyla oyun anlayışımız aynen devam edecek. Lokomotiv'e gelince Lokomotiv Moskova'yla yabancı değiliz. Şampiyonlar Ligi'nde zaman zaman beraber oluyoruz. Bazen biz yeniyoruz bazen onlar Stadın ilk açılışında da biz vardık. Lokomotiv Moskova maçtan önce hoca değişikliğine uğradı. Bu sene Türkiye Ligi'nde de bazen oynayacağımız takımlarda hoca değişikliği oluyor. Lokomotiv iyi bir takım. İyi oyuncuları var. Zaman içerisinde bulunduğu yerden daha ilerde olacaktır. İyi bir takım olduğunu yarın göreceksiniz. Oyuncularıma ciddi ve iyi bir takımla oynayacağımızı söyledim.

Muhakkak ki kendi ligimizde oynadığımız maçlar ile Avrupa Ligi'nde oynadığımız farklı oluyor. Bu seviyede oynanan maçlar farklı. Güçler de farklı oluyor. Dolayısıyla takım üzerinde bazı değişiklikler, bazı küçük oynamalar olabilir."

"GRUPTA HER ŞEY OLABİLİR

Bulundukları grubun Şampiyonlar Ligi ayarında olduğunu daha önce ifade ettiğini belirten tecrübeli teknik adam, gruptaki yarış hakkında şu görüşlerini dile getirdi:

"Dört puanla biz öndeyiz. 3, 2 ve 1 puanla herkesin iddialı olduğu bir sıralama var. Henüz üçüncü maçı oynayacağız. Üç maç daha var ama kazanmamız halinde çok büyük bir avantaj elde ederiz. Kaybetmememiz halinde dahi, Lokomotiv'in iddiası bir hayli geriye düşebilir. Bizim iki tane de evimizde oynayacağımız maçı düşünecek olursak kağıt üzerinde bir avantaj olur. Ben hep bu grubu Şampiyonlar Ligi grubu olarak addetim. Burada her şey olabilir. Rakibimize de çok büyük saygı duyuyoruz, duymalıyız. Zaten hepsi önemli kulüpler. Biz de onlardan bir tanesiyiz. Kazanmak bizi çok öne götürecek, hatta kaybetmemenin bir avantaj sağlayacağı açık. Kaybedersek de Lokomotiv'i devreye alacağız. O zaman ortalık biraz karışacak. Çünkü Marsilya Lazio maçından ne haber geleceğim bilmiyorum. Gruplar belli olduğunda söylediğim şeyi tekrar ediyorum. Bu grup her şeye açık. Burada her şey olabilir demiştim. O şekilde devam ediyor. Bence herkesin iddiası var. Sonuna kadar da böyle gidecek diye düşünüyorum. Eğer yarın kazanırsak büyük ihtimalle ocağı görürüz diye düşünüyorum. Aksi taktirde diğer maçların sonuçlarına göre kazanmaktan başka bir seçeneğin olmadığı anlar gelebilir. Şu ana kadar iyi gidiyoruz. Orada iyi oynuyoruz. Gerek Marsilya gerek Lazio maçlarında iyi oynadık."

UEFA'NIN BU MANTIĞINI ANLAMADIM

Formda olan forvet oyuncuları arasında bir tercih yapıp yapmadığı sorusuna Terim, "İkinci sorunuza gelince Bütün arkadaşlarımızı kullanmaya çalışıyoruz. Pazar günkü maçtan sonra da söyledim. 17 maç oynamışız şu ana kadar. Geçmişteki takım sayısının yarı devresini oynamışız. Kolay değil. O yüzden her oyuncuya ihtiyacımız var. Zaman zaman bazı oyuncularımızı oynatıp bazılarını dinlendireceğiz. Kimseyi kaybetme niyetinde değiliz. Tabii ki karar verdim tabii. Çoktan karar verdim. İsim vermeyeceğim çünkü fazla eksiğimiz yok. Sadece Arda ve Sacha eksiğimiz var. 17 maçta herhangi bir yumuşak doku sakatlığı yaşamamak çok önemliydi. Buradan atletik performans ekibimize, doktorumuz Yener İnce'nin başındaki sağlık heyetine teşekkür etmem gerekiyor. Üç günde dört günde bir maçlar, seyahatler Gördüğünüz gibi yüksek rakımlı yerlerde oynuyoruz. Şimdi biraz evvel kar atışı başladı. Bizim maçımız yarın 22.00'de. Şu an saat 6.30'a doğru gidiyor. Neden o saatte oynatılır onu da anlamam! Spartak Moskova bugün 17.30'da oynuyor. Biz yarın 22.00'de oynuyoruz. Zaman zaman bizim federasyonumuza benzer şeyler söylüyoruz ama burada UEFA'nın bu mantığını çok anlamış değilim. Futbolun şartları neyse ona göre hareket etmek" diye yanıt verdi.

ONLARI KAZANMAK ÇOK KOLAY OLMADI" Forvet oyuncularının iyi formu ve Mostafa Mohamed'in geleceğin yapılanması içerisinde yer alıp almayacağı ile ilgili soruya Galatasaray'ın teknik patronu, "Onları kazanmak çok kolay olmadı açıkçası. Umarım böyle devam ederler. Henüz bizim istediğimiz kıvamda değiller. Onlar her dakika atıp gol atabilen oyuncular. Onlar o kadar güveniyorum ve daha iyi olmalarını bekliyorum. Çalışıyorlar. Mostafa da inşallah gollerle buluşur. İnşallah daha fazla goller atacak. Attıkça da bizim Ocak ayındaki düşüncemiz zaten o zaman net ortaya çıkar. Daha zamanımız var. Biz Mustafa'yı zaten o niyetle izledik ve aldık. Oynadıkça daha iyi olacağını düşünüyorum. Hepsine de mümkün mertebe şans vermeye çalışıyorum; ama bir oyun anlayışı içinde bazen hepsine şans veremiyoruz. Az da olsa çok da olsa hepsi şans buluyor ve herhangi bir moral bozukluğu yaşamadan tam bir takım oyuncusu gibi direkt konsantre olmaları da hoşuma gidiyor. tam Daha zamanımız var ama iyi gidiyor Mostafa. Ondan memnunum" cevabını verdi.

"GİSDOL İYİ BİR HOCA"

Lokomotiv Moskova'nın yeni teknik direktörü Markus Gisdol'ün kendisi hakkında yaptığı 'kurt hoca' benzetmesine yanıt olarak Terim, "Benim hakkımdaki düşünceleri için teşekkür ederim. Kendisine başarılar diliyorum. Yeni bir takım ve yeni bir hoca Almanya'dan tanıyorum tabii ki kendisini. İyi bir hoca. Muhakkak ki hoca değişiklikleri takımlara pozitif yansır. O da gelir gelmez bence takımda olan değişikliklerinin sinyallerini ilk maçında seyrettik ve gördük. Başarılar diliyorum. İyi bir hoca olduğunu biliyorum Almanya'da Schalke dahil bir çok takımda çalıştı. Meslektaşıma başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Kurt hoca demekle kastettiği herhalde tecrübeli demek istemiştir. Kendisi de esasında Almanya'da çeşitli görevlerde bulunmuş bir hoca. Köln'de, Stuttgart'ta ve Schalke gibi birçok takımda çalıştı. O da iyi bir hoca ve başarılar diliyorum" yorumunu yaptı.

(İHA)