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SPOR Fatih Terim: Oyuncularımdan memnunum, her geçen gün daha iyi olacağız - Son Dakika

SPOR Fatih Terim: Oyuncularımdan memnunum, her geçen gün daha iyi olacağız

19.08.2021 23:32

Fatih Terim: Oyuncularımdan memnunum, her geçen gün daha iyi olacağız (1)"İstanbul'da turu geçeceğimizi düşünüyorum""Biz Galatasaray olarak bunlara alışığız""Ekonomik oynamak zorundayız""Benfica'nın tüm cevapları, Gedson'u göndermeyecekleri yönünde""Oynayan da alternatif de birbirine...

Fatih Terim: Oyuncularımdan memnunum, her geçen gün daha iyi olacağız (1)

"İstanbul'da turu geçeceğimizi düşünüyorum"

"Biz Galatasaray olarak bunlara alışığız"

"Ekonomik oynamak zorundayız"

"Benfica'nın tüm cevapları, Gedson'u göndermeyecekleri yönünde"

"Oynayan da alternatif de birbirine yakın olmalı"

Serhan TÜRK/ RANDERS (Danimarka) (DHA) - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, oyuncularından memnun olduğunu ve her geçen gün daha iyi olacaklarını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Randers ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, statta düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Taçtan gol yemeleriyle ilgili gelen soruya Terim, "Bunlara iyi çalışmamıza rağmen hatalar oluyor futbolda. Kazanmak isterdik ama biraz da yorgunluğumuz çıktı ortaya. Seyahatler kolay değil. Ama bunlara rağmen İstanbul'da turu geçeceğimizi düşünüyorum. Mühim olan gruplara kalabilmek. Burada bitirmek isterdik açıkçası ama rakip de iyi mücadele etti, bunu da söylemek lazım. Galatasaray, bunu ikili bir maç olarak düşündüğünde gereğini yapacaktır" dedi.

"BİZ GALATASARAY OLARAK BUNLARA ALIŞIĞIZ"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) Marcao ile ilgili cezayı maçın oynandığı sırada açıklamasına yönelik ne düşündüğü sorulan deneyimli teknik direktör, "Schalke'de geçen sene oynamadan önce olmuştu. Biz Galatasaray olarak bunlara alışığız. Onlara söylemek lazım. Bazen gece 12'de açıklarlar, bazen maçta açıklarlar. Ne düşündüklerini bilemem. Yarın başkanımızın basın toplantısı var, gerekli şeyleri söyleyecektir. 8 maçlık bir ceza. Ne zaman verildiğinin üzerinde çok durmayalım, bunlarla ilgili, kurullarla ilgili, kurullara gönderenlerle ilgili düşüncelerim hep belli" diye konuştu

Fatih Terim, Mostafa Mohamed ile ilgili gelen soruya ise "Çalıştı, uğraştı, iyi de bir kafa golü atabilirdi, çok da müsaitti. Açıkçası daha çok katkısını bekliyorum orada, topu tutup bizi çağıran, oyuna katkıda bulunan Mostafa'yı istiyorum" yanıtını verdi.

"EKONOMİK OYNAMAK ZORUNDAYIZ"

Sık sık maç oynadıklarını ve ekonomik oynamak zorunda olduklarını söyleyen Terim, şöyle konuştu: "Şu anda Avrupa kupasında oynayamayan oyuncularımız, 3 günde bir oynayan oyuncularımız, doğal olarak çok değişiklik yapıyoruz. Özellikle stoper bölgesinde eksiğimiz var ama Galatasaray'da her oyuncu oynuyor. Bu iyi bir şey. Eleştirilen oyuncular olacak, biz de eleştirileceğiz. Ama Galatasaray takımı şu anda gerektiği zaman pres de yapıyor. Tabii süresi çok uzun değil, 3'üncü deplasmandayız. Ekonomik oynamak zorundayız. Biraz da tolerans tanımak, hoş görmek lazım. Ben oyuncularımdan memnunum, her geçen gün daha iyi olacağız. Buradaki mesele turu geçip gruplara kalmak, onu da yapacağız Allah'ın izniyle."

"BENFICA'NIN TÜM CEVAPLARI, GEDSON'U GÖNDERMEYECEKLERİ YÖNÜNDE"

Transfer ve Gedson Fernandes ile ilgili son durumu paylaşan Fatih Terim, "Benim eylülü işaret etmemin sebebi, transferin o ayda bitmesi. O ana kadar daha yapacaklarımız var demek istiyorum. Tamam, genç oyuncular alıyoruz, gençleşiyoruz doğru ama bazı yerlerde eksiklerimiz var. Alternatif olarak genişlememiz lazım. Daha doğru yerlere transfer yapacağız. Yoksa eylülde şunu alacağız demiyorum. Eylüle kadar gereğini yapacağım diyorum. Gedson'u sadece biz istemiyoruz, başkaları da istiyor galiba. Benfica'nın vermeyeceğini düşünüyoruz. Eğer öyle bir şey olursa Gedson'un Galatasaray'ı tercih edeceğinden şüphem yok ama Benfica'nın tüm cevapları vermeyeceği yönünde. Eğer bir gün vermeye karar verirlerse biz hazırız, onlar da biliyor. Türkiye'den birçok teklif olduğunu da biliyoruz biz ama şu anda hayır diyorlar. O zaman yapacak bir şeyimiz yok" diye konuştu.

"OYNAYAN DA ALTERNATİF DE BİRBİRİNE YAKIN OLMALI"

3 kupada mücadele ettiklerini hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Ben 10 numara istiyorum diye bir şey söylemedim. Biz 3 kupada gideceğimize göre, burada oynayan da alternatif de birbirine yakın olmalı. Bazı yerlerimizde bu eksiklikler var, bunları gidereceğiz. Aldığımız oyuncuya göre bazı oyuncuları değişik mevkilerde, başka bölümlerde oynatabiliriz. Ama dediğim gibi 1 ve 2 numaraların birbirine yakın olması gerektiğini söylemiştik. En idealle başlayacağız transfer sonrasına" dedi.

Fatih Terim son olarak maçta sakatlanan Arda Turan'ın durumuyla ilgili olarak, "Altta kaldı Arda'nın ayağı, yarın MR'dan sonra daha net bir şey söyleyebiliriz. O girmek istedik, güzel bir şey, fedakarca bir hareket. Ama ben çıkmasını söyledim doktorla beraber. Örnek bir davranış tabii ama o istek bazen daha fazla zarar verebilir" diyerek sözlerini noktaladı.

SPOR Fatih Terim: Oyuncularımdan memnunum, her geçen gün daha iyi olacağız
SPOR Fatih Terim: Oyuncularımdan memnunum, her geçen gün daha iyi olacağız
SPOR Fatih Terim: Oyuncularımdan memnunum, her geçen gün daha iyi olacağız
SPOR Fatih Terim: Oyuncularımdan memnunum, her geçen gün daha iyi olacağız

Galatasaray, Fatih Terim, İstanbul, Benfica, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Fatih Terim: Oyuncularımdan memnunum, her geçen gün daha iyi olacağız - Son Dakika


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