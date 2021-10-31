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Fatih Terim: "Takımımızdan genel olarak memnunum" - Son Dakika

Fatih Terim: "Takımımızdan genel olarak memnunum"

31.10.2021 22:59
Fatih Terim:

Oğuzhan OrtİSTANBUL (İHA) - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep FK maçında takımından memnun olduğunu söyledi.

Oğuzhan Ort

İSTANBUL (İHA) - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep FK maçında takımından memnun olduğunu söyledi. Terim, Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver'in Beşiktaş maçından sonra yaptığı haklı galibiyet açıklamaları için ise, "Her söylenen şeyin kelime kelime ufak parçalara ayrılarak irde edilmesinden bağımsız olarak yönetimimizin ve Remzi beyin doğru hareket ettiğini düşünüyorum. Ben de onlarla aynı fikirdeyim" dedi.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Oyunun genelinde bizim daha üstün oynadığımız görülüyor. Bugün eskiye oranla seti biraz daha iyi oynadık. Ancak bugün kaybettiğimi topları çok çabuk kazandık. O da hücum üstünlüğü sağladı. Daha evvel de golü bulabilirdik. 2 tane net pozisyonumuz vardı. Oyunu her bölümümde pres yapmaya çalıştık. Bir önceki maçtan daha iyi setti. Rakibin sağ tarafını ilk yarı baya iyi kullandık. Morutan güzel bir gol attık. Sahada performansı yüksek değildi. Akıl ve yetenek isteyen bir gol attı. İkinci ayrı rakibin de arkada alan bırakacağını biliyorduk. Kullandığımız 6-7 toptan, Kerem gol attı. Marcao bugün her zamankinden aha üstünde performans gösterdi. 8 maç Marcao'suz oynadık. Ağzımızı açmadık. Kulüp olarak itiraz etmedik. Bizim için ne kadar önemli olduğu ortada. O yüzden inşallah bir daha öyle şeyler görmeyiz. İlk yarıda net pozisyon vermeyen takımımız vardı. Mücadeleden memnunum. Feghouli'nin performansından memnunum. Setimizde önemli bir oyuncu. Kazanmak da istiyorum hepsini. Onun da iyi dönüşüne sevindim. Herkese ihtiyacımız var. Takımımızdan genel olarak memnunum. Daha kaliteli sete ihtiyacımız var" diye konuştu.

Terim, Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau'nun özellikle blok arasında topu alabilen ve dönebilen, zeki ve hücuma katılan bir oyuncuları olduğunu ifade etti.

"MARCAO'NUN OYUN KURMAMIZ İÇİN, ORADAN BAŞLAMAMIZ İÇİN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞU ORTADA"

Brezilyalı futbolcu Marcao'nun geri dönüşünde mental ve fiziksel olarak iyi dönmesinin sorulması üzerine deneyimli teknik adam, "Esasında bizim görevimiz zaten her oyuncuyu en iyi şekilde hazırlamak. Scout ve ekibine, diğer arkadaşlarıma, sağlık grubuna çok teşekkür ediyorum. Muhakkaka ben onunla konuşuyorum. Başkan, yönetim ve biz, çok kolay değildi onu yönetmek. Çok üzgün. Yaptığı işin doğru olduğunu söylemedi. Kendisine burada söyleyemeyeceğim, onla paylaştığım birçok şey oldu. Çok profesyonel bir oyuncu. Diğer futbolcularla da iyi arkadaşlığı olan bir oyuncu. Olmayan işler bize denk geldi. Keremden özür diledi. Golden sonra beraberler. Çok mutlu oluyorum onları görünce. Bizi 8 maç kendinden mahrum etmesinde Galatasaray'a kaybettirdiği puanlarda var. Esasında cezayı az kestik. Çok üzüldü. İnşallah bir daha olmaz. Takımızın için, oyun kurmamız için, oradan başlamamız için ne kadar önemli olduğu ortada. Galatasaray olarak doğru yönettiğimizi kanaatindeyim" şeklinde cevap verdi.

Genç futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Olimpiu Morutan'ın gelişimi ile ilgili de konuşan Fatih Terim, "Kayıplarda travma etkisi tecrübeli oyuncu grubu kadar kolay karşılayamazlar. Onlar hem bireysel çalışıyoruz. Kerem'in top kayıplarında azalma var. İnşallah daha azalacak. Onun bazı topları kaybetmesi çok doğal. Çabuk bir oyuncu. Ne kadar minimumda tutarda o kadar büyük bir oyuncu olacak. O yüzden üzerinde duruyorum. Onu kenarda sadece kullanmıyorum. Defansın arkasına yaptığı koşular çok değerli. Morutan daha içine kapanık. Onlar için de en küçüğü. İlk defa yurt dışa çıkmış, ikamet ediyor. Kolay değil. Onun da bu meziyetle çok daha fazla işler yapması lazım. Bazen kötü oynayacak oyunun şeklini değiştirecek. Bunlar çok önemli yetenekler. Onlar tecrübelendiği zaman sahada daha rahat hareket ettiği zaman Galatasaray başka bir şey gibi olacak diye düşünüyorum" dedi.

"BEN DE ONLARLA AYNI FİKİRDEYİM"

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver'in açıklamalarının hatırlatılması üzerine Terim, "Açıkçası yönetimimiz göreve geldiği günden itibaren bu tip olaylara yaklaşım açısını çok doğru buluyorum. Remzi Sanver'in haklı galibiyet açıklamasını söylüyorsunuz. Ben de kendisi ile aynı fikirdeyim. Galatasaray'ın reaksiyonlarla değil, aklı selim ile hareket etmesi gerektiğinde hem fikirim. Ben de aynısına inanıyorum. Maçlardan sonra hakem eleştirileri, yaptığımız yorumların bizim o maçın ardından kendimizi ve hatalarımız analiz etmediğimiz anlamına gelmediğini sanırım herkes anlayabilir. Remzi Sanver'in açıkçası Türk futbolunda, ihtiyacı hissedilen tonda ve nezakette yaptığı tüm açıklamaların arasından cımbızla, tek kelime ile takılı kalmanın manası yok. O konuşmanın başkanın ve yönetimin de haberi olduğu konuşma olduğuna inanıyorum. Tek bir kelimeye takılı kalmak istemem. Hayatı bizim gibi mücadele ile geçmiş insanlar, saha içinde hangi niyetli olduğunu, bazı durumlarda herkesi yenemeyeceğimizi anlayabilecek tecrübedeyiz. Daha ötedeki büyük resme bakılmasını irca ediyorum. Bu yüzden her söylenen şeyin kelime kelime ufak parçalara ayrılarak irde edilmesinden bağımsız olarak yönetimimizin ve Remzi beyin doğru hareket ettiğini düşünüyorum. Ben de onlarla aynı fikirdeyim" ifadelerini kullandı.

"CEYHUN HOCAYI NİĞDESPOR'A GÖNDERDİK"

Altyapıdaki futbolculardan üst takıma dahil etmek istediği oyuncuların olup, olmamasının sorulması üzerine ise başarılı teknik adam, "Var tabi. Zaten Bartuğ bizle çıkıyor. İnşallah Bartuğ'u daha iyi hazırlayacağız. Bu arada Niğdespor takımı şu anda Galatasaray ağırlıklı. Bizim planımız içerisinde takım almak vardı. Sevgili başkan Seyit Mehmet Özkan ile sayın Burak Elmas başladılar. Şimdi biz devam ediyoruz tamamen. Dün itibariyle Ceyhun hocayı Niğdespor'a gönderdik. Ekibi ile orada başlayacak. Bizim buradan kiralık verdiğimiz oyuncuları orada değerlendireceğiz. En kısa zamanda başkan ve Niğde'ye gideceğiz. Biz çok faydası olacak. Onun verdiği rapor doğrultusunda bu tarafa oyuncularımızı aktaracağız. Buradan söylemiş olayım. Her yaş grubumuzu seyrediyorum" diye cevap verdi.

"BARTUĞ VE AİLESİNİ BİZ KENDİ AİLEMİZ GİBİ GÖRÜYORUZ"

Genç futbolcu Bartuğ Elmas'ın sözleşmesiyle ilgili olarak ise Fatih Terim, "Bartuğ ve ailesini biz kendi ailemiz gibi görüyoruz. Her zaman da söyle gördük. Sayın başkanımız onlarla konuştu. Bizim çocuğumuz diye biliyoruz ama bizim çocuğumuz demek onları ikinci plana atacağız manasında değil. Ne olursa olsun birçok şart öne sürebilir. Artık biz buna alıştık. İstikbalidir, isteğidir. Bir şeyi çok ısrarla üstünde ısrarla durarak istiyoruz. Diğerleri hepsi halledilir. Galatasaray'da oynamak isteyecek. Bunun için de gerekli fedakarlığı yapacak. Hepimiz yaptık. Herkes de yapacak. Onları kendi evlamızı gibi görüyoruz. Onlar da Galatasaray'ı kendi aileleri gibi görmeli" diyerek sözlerini tamamladı.

(İHA)

Fatih Terim: Takımımızdan genel olarak memnunum

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fatih Terim: 'Takımımızdan genel olarak memnunum' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih Terim: "Takımımızdan genel olarak memnunum" - Son Dakika
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