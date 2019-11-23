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Spor fatih terim üzgünüm ama şimdilik yapabilecek bir şey yok
6 saat önce
SPOR Fatih Terim Üzgünüm ama şimdilik yapabilecek bir şey yok (2)
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 12:17 Kaynak: DHA
SPOR Fatih Terim Üzgünüm ama şimdilik yapabilecek bir şey yok (2)
Muslera, belindeki ağrılar nedeniyle kadroya alınmadı! Arda Turan maç öncesinde Fatih Terim'in elini öptü! Galatasaraylı taraftarlar Fatih Terim'i istifaya davet etti! Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması!