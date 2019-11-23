Son Dakika Haberleri: Spor fatih terim üzgünüm ama şimdilik yapabilecek bir şey yok
Son Dakika Güncel Spor fatih terim üzgünüm ama şimdilik yapabilecek bir şey yok - Son Dakika

Spor fatih terim üzgünüm ama şimdilik yapabilecek bir şey yok

6 saat önce

SPOR Fatih Terim Üzgünüm ama şimdilik yapabilecek bir şey yok (2)

SPOR Fatih Terim Üzgünüm ama şimdilik yapabilecek bir şey yok (2)

Spor fatih terim üzgünüm ama şimdilik yapabilecek bir şey yok

Fatih Terim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 12:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muslera, belindeki ağrılar nedeniyle kadroya alınmadı!
Arda Turan maç öncesinde Fatih Terim'in elini öptü! Galatasaraylı taraftarlar Fatih Terim'i istifaya davet etti! Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 06:28:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor fatih terim üzgünüm ama şimdilik yapabilecek bir şey yok
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]