SPOR Fatma Uruk, serbest dalış rekor denemesi için Meksika'da koronavirüs salgınının bitmesini... - Son Dakika

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SPOR Fatma Uruk, serbest dalış rekor denemesi için Meksika'da koronavirüs salgınının bitmesini...
6 saat önce
Fatma Uruk, serbest dalış rekor denemesi için Meksika'da koronavirüs salgınının bitmesini bekliyor (1)
Fatma Uruk, serbest dalış rekor denemesi için Meksika'da koronavirüs salgınının bitmesini bekliyor (1)
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 10:55 Kaynak: DHA
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