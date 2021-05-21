Spor Federasyonları Başkanları, çevrim içi yapılan "Herkes İçin Spor Zirvesi" seminerinde buluştu

Spor Federasyonlarının Başkanları, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından, Gazi ve Bayburt Üniversitelerinin iş birliğinde "Herkes İçin Spor Zirvesi" ve "4. Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi" kapsamında çevrim içi düzenlenen seminerde bir araya geldi.

Moderatörlüğünü Bayburt Üniversitesi Rektörü Mutlu Türkmen'in yürüttüğü, "Spor Federasyonları Gözünden Salgın" başlıklı seminerde konuşan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, salgın döneminde çok sıkıntılı günler geçirdiklerini belirterek, "Takım müsabakalarının oynanması, bu sürece rağmen çok zordu. Bu sürecin üstesinden geldiğimize inanıyorum ama ne yazık ki bu süreçte koronavirüs yüzünden Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'ı da kaybettik. Gönül dostu bir kardeşimizdi." ifadelerini kullandı.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ise salgın dönemi faaliyetlerini 2 bölüme ayırdıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Birincisi normal faaliyetlerimizi on-line platformlarda yapmaya devam ettik, yerel yönetimler ve üniversitelerle iş birliklerimizi devam sürdürdük. Bir başka önemli konu ise eğitime önem verdik. Çocuklarımızın bu süreçte daha fazla sıkılacağını düşünerek, okul öncesi dönemde çocuklarımıza her gün aynı saate satranç öğrettik. Sitemize yüklediğimiz eğitim videolarla satrancı tanıtmaya çalıştık. Bunların yanında engellilerimizle ilgili çalışmalar da yaptık."

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen de salgın sürecinin başında salonların kapandığını, evde kaldıklarını hatırlatarak, "Ciddi anlamda zorlandık. Salonların kapanması evde kalınması sporcularımızın yetiştirilmesi noktasında yaşadığımız sorunları gündeme getirdi. Bakanlığımızın özellikle milli ve TOHM sporcularına salonları açması ile cimnastikte özellikle son yıllarda gelen başarıların sürpriz olmadığını buna bağlayabiliriz." şeklinde konuştu.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır, salgın döneminde federasyonu ve branşları tanıtmayı sürdürdüklerini anlatarak, "Bu anlamda her ne kadar zor bir süreçten geçiyor olsak da olimpiyatlardan gerekli başarıyı elde edeceğimizi umuyorum." dedi.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz ise yeni kurulan bir federasyon olmalarına rağmen salgın döneminde de çalışmalarına devam ettiklerini aktararak, "Türk okçuluğunun tabana yayılması noktasında Gençlik Merkezleri ve Milli Eğitim ile çalışmalar yaptık. Yeni olan bu camiayı diri tutmak adına salgın döneminde en güvenilir faaliyetlerin yapıldığı bir federasyon olarak, tarihi bir misyonunun da olması sebebiyle yüklendiğimiz yükün ve sorumluluğun farkındayız. Türk okçuluğunu hem başarıları hem de tarihi ile ön planda tutacak çalışmalar ve Olimpiyatlarda başarı elde etmiş bir federasyonun inşasını başlattık." diye konuştu.

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan da salgın dönemini fırsata çevirip dijital ortamlarda sporu bireylere ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ise salgın döneminde zor günlerde performans noktasında federasyon olarak diğer ülkelerle rekabet edebilecek konumda olduklarını kaydetti.

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı da salgın sürecinde diğer branşlara oranla daha rahat faaliyet yapabildiklerini belirterek, "Bu süreçte olimpiyat kotası alamamış olmamıza rağmen yeni bir branş ve federasyon olarak kurumsal kimlik yapısında ciddi adımlar atıldı. Özet olarak, bu süreçte kota alamamış olsak da, birçok tesis yatırımı yapıldı." diye konuştu.

Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın ise "Göreve geldiğimizde Cumhurbaşkanımızın ilk talimatıyla, özel sporcularımızı, çocuklarımızı sporla tanıştırmayı başardık. 81 ilimizin her köşesinde özel bireyleri keşfedip ülke sporuna kazandırmak ve bu mutluluğu yaşamak arzusundayız. Ülkemizde özel sporcular federasyonu olarak 2 sporcumuz ülkemiz ve federasyonumuz adına kota aldı." şeklinde konuştu.

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Yasin Bölükbaşı ise salgının başladığı dönemden itibaren televizyon programlarıyla hareketsizliği ortadan kaldıracak birçok program gerçekleştirdiklerini anlattı.