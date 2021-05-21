Spor Federasyonları Başkanları, çevrim içi yapılan "Herkes İçin Spor Zirvesi" seminerinde buluştu - Son Dakika

Spor Federasyonları Başkanları, çevrim içi yapılan "Herkes İçin Spor Zirvesi" seminerinde buluştu

21.05.2021 21:00
Spor Federasyonları Başkanları, çevrim içi yapılan

Spor Federasyonlarının Başkanları, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından, Gazi ve Bayburt Üniversitelerinin iş birliğinde "Herkes İçin Spor Zirvesi" ve "4. Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi" kapsamında çevrim içi düzenlenen seminerde bir araya geldi.

Spor Federasyonlarının Başkanları, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından, Gazi ve Bayburt Üniversitelerinin iş birliğinde "Herkes İçin Spor Zirvesi" ve "4. Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi" kapsamında çevrim içi düzenlenen seminerde bir araya geldi.

Moderatörlüğünü Bayburt Üniversitesi Rektörü Mutlu Türkmen'in yürüttüğü, "Spor Federasyonları Gözünden Salgın" başlıklı seminerde konuşan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, salgın döneminde çok sıkıntılı günler geçirdiklerini belirterek, "Takım müsabakalarının oynanması, bu sürece rağmen çok zordu. Bu sürecin üstesinden geldiğimize inanıyorum ama ne yazık ki bu süreçte koronavirüs yüzünden Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'ı da kaybettik. Gönül dostu bir kardeşimizdi." ifadelerini kullandı.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ise salgın dönemi faaliyetlerini 2 bölüme ayırdıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Birincisi normal faaliyetlerimizi on-line platformlarda yapmaya devam ettik, yerel yönetimler ve üniversitelerle iş birliklerimizi devam sürdürdük. Bir başka önemli konu ise eğitime önem verdik. Çocuklarımızın bu süreçte daha fazla sıkılacağını düşünerek, okul öncesi dönemde çocuklarımıza her gün aynı saate satranç öğrettik. Sitemize yüklediğimiz eğitim videolarla satrancı tanıtmaya çalıştık. Bunların yanında engellilerimizle ilgili çalışmalar da yaptık."

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen de salgın sürecinin başında salonların kapandığını, evde kaldıklarını hatırlatarak, "Ciddi anlamda zorlandık. Salonların kapanması evde kalınması sporcularımızın yetiştirilmesi noktasında yaşadığımız sorunları gündeme getirdi. Bakanlığımızın özellikle milli ve TOHM sporcularına salonları açması ile cimnastikte özellikle son yıllarda gelen başarıların sürpriz olmadığını buna bağlayabiliriz." şeklinde konuştu.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır, salgın döneminde federasyonu ve branşları tanıtmayı sürdürdüklerini anlatarak, "Bu anlamda her ne kadar zor bir süreçten geçiyor olsak da olimpiyatlardan gerekli başarıyı elde edeceğimizi umuyorum." dedi.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz ise yeni kurulan bir federasyon olmalarına rağmen salgın döneminde de çalışmalarına devam ettiklerini aktararak, "Türk okçuluğunun tabana yayılması noktasında Gençlik Merkezleri ve Milli Eğitim ile çalışmalar yaptık. Yeni olan bu camiayı diri tutmak adına salgın döneminde en güvenilir faaliyetlerin yapıldığı bir federasyon olarak, tarihi bir misyonunun da olması sebebiyle yüklendiğimiz yükün ve sorumluluğun farkındayız. Türk okçuluğunu hem başarıları hem de tarihi ile ön planda tutacak çalışmalar ve Olimpiyatlarda başarı elde etmiş bir federasyonun inşasını başlattık." diye konuştu.

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan da salgın dönemini fırsata çevirip dijital ortamlarda sporu bireylere ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ise salgın döneminde zor günlerde performans noktasında federasyon olarak diğer ülkelerle rekabet edebilecek konumda olduklarını kaydetti.

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı da salgın sürecinde diğer branşlara oranla daha rahat faaliyet yapabildiklerini belirterek, "Bu süreçte olimpiyat kotası alamamış olmamıza rağmen yeni bir branş ve federasyon olarak kurumsal kimlik yapısında ciddi adımlar atıldı. Özet olarak, bu süreçte kota alamamış olsak da, birçok tesis yatırımı yapıldı." diye konuştu.

Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın ise "Göreve geldiğimizde Cumhurbaşkanımızın ilk talimatıyla, özel sporcularımızı, çocuklarımızı sporla tanıştırmayı başardık. 81 ilimizin her köşesinde özel bireyleri keşfedip ülke sporuna kazandırmak ve bu mutluluğu yaşamak arzusundayız. Ülkemizde özel sporcular federasyonu olarak 2 sporcumuz ülkemiz ve federasyonumuz adına kota aldı." şeklinde konuştu.

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Yasin Bölükbaşı ise salgının başladığı dönemden itibaren televizyon programlarıyla hareketsizliği ortadan kaldıracak birçok program gerçekleştirdiklerini anlattı.

Spor Federasyonu, Bayburt, Türkiye, Gazi, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Spor Federasyonları Başkanları, çevrim içi yapılan 'Herkes İçin Spor Zirvesi' seminerinde buluştu - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Doğumda bebekleri ölen ailenin morgdan aldığı poşetin içinden büyük bir sıçan ve muayene eldivenleri çıktı Doğumda bebekleri ölen ailenin morgdan aldığı poşetin içinden büyük bir sıçan ve muayene eldivenleri çıktı AK Parti, Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili olarak Meclis Araştırma Komisyonu'nu tartışıyor! Karar salı günü verilecek AK Parti, Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili olarak Meclis Araştırma Komisyonu'nu tartışıyor! Karar salı günü verilecek Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 214 kişi vefat etti, 9 bin 528 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 214 kişi vefat etti, 9 bin 528 yeni vaka tespit edildi Bahar Candan'dan olay yaratan pozlar! İç çamaşırı görünmesine rağmen paylaşmaktan çekinmedi Bahar Candan'dan olay yaratan pozlar! İç çamaşırı görünmesine rağmen paylaşmaktan çekinmedi 4 yaşındaki kızını yastıkla boğarak öldürmüştü! İddianamedeki 4 yaşındaki kızını yastıkla boğarak öldürmüştü! İddianamedeki "Hamilelik" detayı kahretti "Gözaltı sırasında sarkıntılık" nedeniyle yargılanan polise 2 yıl 6 ay ceza verildi "Beni öldürecek" diyip, eşi için koruma istemişti! O kadın sokak ortasında kurşuna dizildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılışında direksiyon başına geçti, dev projeyi teste tuttu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılışında direksiyon başına geçti, dev projeyi teste tuttu

Son Dakika Haberleri
18:00 Mustafa Cengiz'in sert açıklamaları sosyal medyayı salladı! Fatih Terim'e destek mesajı yağdı
17:39 MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Avrupa Parlamentosu raporuna sert tepki gösterdi: HDP'ye sorup hazırlamışlar
17:18 Herkes başkanı hayretler içinde izledi! Mustafa Cengiz'in bel altı fıkrası kimseyi güldürmedi
17:00 "Beni öldürecek" diyip, eşi için koruma istemişti! O kadın sokak ortasında kurşuna dizildi
16:42 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Sevgili Fatih Terim ile yola devam etmeyeceğim
16:35 Yolcu uçağından dışarı bakan yolcular şaşkına döndü! Fırlatılan roketi saniye saniye görüntülediler
16:32 Son Dakika: Vergi ve prim borçlarına yeniden yapılandırma geliyor! Ekonomiye ilişkin yeni torba teklif Meclis'te
16:27 Son Dakika! Dışişleri, ateşkese rağmen Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara saldıran İsrail'e tepki gösterdi: Samimiyetsiz tutumları devam ediyor
16:24 Uğur Akkuş, Ebru Şallı için "Ferrari gibi kadın" dedi, model Deniz Akkaya çifte sert çıkıştı
16:20 Mustafa Cengiz, "Seçimlere girmiyorum" dedikten yarım saat sonra fikrini değiştirdi
Anadolu Ajansı muhabirinin iki bakana sorduğu Sedat Peker sorusu sosyal medyada gündem oldu Anadolu Ajansı muhabirinin iki bakana sorduğu Sedat Peker sorusu sosyal medyada gündem oldu         
21:17
Son Dakika: Diyarbakır'da askeri tesise maket uçakla saldırı girişimiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı Son Dakika: Diyarbakır'da askeri tesise maket uçakla saldırı girişimiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı         
20:40
İş güvenliği uzmanları kademeli olarak aşı takvimine dahil edildi İş güvenliği uzmanları kademeli olarak aşı takvimine dahil edildi         
20:05
Ünlü futbolcu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ten çakarlı- sirenli İstanbul turu Ünlü futbolcu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ten çakarlı- sirenli İstanbul turu         
19:09
Başkan adayı Elmas'tan hodri meydan: Cengiz, başka bir hoca getirirse sözleşmesini iptal ederiz Başkan adayı Elmas'tan hodri meydan: Cengiz, başka bir hoca getirirse sözleşmesini iptal ederiz         
18:46
Aşka yeniden kapılarını açtı! Mehmet Ali Erbil, İzmirli iş kadını Funda Aksu'yla aşk yaşıyor Aşka yeniden kapılarını açtı! Mehmet Ali Erbil, İzmirli iş kadını Funda Aksu'yla aşk yaşıyor         
18:12
Böylesi görülmedi! Japonya'da bir makinist, 150 km hızla giden treni bırakıp, tuvalete gitti Böylesi görülmedi! Japonya'da bir makinist, 150 km hızla giden treni bırakıp, tuvalete gitti         
17:03
Son Dakika: Vergi ve prim borçlarına yeniden yapılandırma geliyor! Ekonomiye ilişkin yeni torba teklif Meclis'te Son Dakika: Vergi ve prim borçlarına yeniden yapılandırma geliyor! Ekonomiye ilişkin yeni torba teklif Meclis'te         
16:32
45 yaşındaki sapık tarafından istismar edilen 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı 45 yaşındaki sapık tarafından istismar edilen 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı         
14:17
Öldürülen Arife öğretmenin cenazesinde dikkat çeken görüntü! Tabutun kapağı kapatılmadı Öldürülen Arife öğretmenin cenazesinde dikkat çeken görüntü! Tabutun kapağı kapatılmadı         
14:13
Beslediği kediyi pencere korkuluğunda asılı bulunca gözyaşlarına boğuldu Beslediği kediyi pencere korkuluğunda asılı bulunca gözyaşlarına boğuldu         
13:56
Trabzonspor, Uğurcan'ı 30 milyon euroya Inter'e verdi, boşluğu Mert Günok'la doldurdu Trabzonspor, Uğurcan'ı 30 milyon euroya Inter'e verdi, boşluğu Mert Günok'la doldurdu         
13:02
Metropoll 28 ilde anket yaptı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday İBB Başkanı İmamoğlu Metropoll 28 ilde anket yaptı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday İBB Başkanı İmamoğlu         
12:46
Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi         
11:55
İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in İngilizcesi Twitter'da tartışma yarattı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in İngilizcesi Twitter'da tartışma yarattı         
11:47
Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti         
09:53
Kylie Jenner, peş peşe paylaştığı bikini pozlarıyla saatler içinde rekor beğeni aldı Kylie Jenner, peş peşe paylaştığı bikini pozlarıyla saatler içinde rekor beğeni aldı         
09:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2021 22:00:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Spor Federasyonları Başkanları, çevrim içi yapılan "Herkes İçin Spor Zirvesi" seminerinde buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement