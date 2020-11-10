Spor federasyonları, Büyük Önder Atatürk'ü andı

Spor federasyonları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajları yayımladı.

Türkiye Güreş Federasyonunun sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 82. yılında saygı, minnet ve özlemle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Judo Federasyonu, Türkiye Tenis Federasyonu, Türkiye Tekvando Federasyonu, Türkiye Karate Federasyonu, Türkiye Yüzme Federasyonu, Türkiye Boks Federasyonu ve diğer spor federasyonları da sosyal medya hesapları ve internet sayfalarından Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajları yayımladı.