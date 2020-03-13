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Spor federasyonlarının bütün yaş kategorilerindeki Türkiye Şampiyonaları ertelendi.
6 saat önce
Spor federasyonlarının bütün yaş kategorilerindeki Türkiye Şampiyonaları ertelendi.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:28 Kaynak: İHA
Spor federasyonlarının bütün yaş kategorilerindeki Türkiye Şampiyonaları ertelendi. - ANKARA
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