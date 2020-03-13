Spor federasyonlarının bütün yaş kategorilerindeki Türkiye Şampiyonaları ertelendi. - Son Dakika
Son Dakika Spor Spor federasyonlarının bütün yaş kategorilerindeki Türkiye Şampiyonaları ertelendi. - Son Dakika Spor

Spor federasyonlarının bütün yaş kategorilerindeki Türkiye Şampiyonaları ertelendi.

6 saat önce

Spor federasyonlarının bütün yaş kategorilerindeki Türkiye Şampiyonaları ertelendi.

Spor federasyonlarının bütün yaş kategorilerindeki Türkiye Şampiyonaları ertelendi., System.String[]

Spor federasyonlarının bütün yaş kategorilerindeki Türkiye Şampiyonaları ertelendi. - ANKARA

Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:28 Kaynak: İHA
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