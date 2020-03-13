Spor federasyonlarının bütün yaş kategorilerindeki Türkiye Şampiyonaları ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Spor federasyonlarının bütün yaş kategorilerindeki Türkiye Şampiyonaları ertelendi - Son Dakika Spor

Spor federasyonlarının bütün yaş kategorilerindeki Türkiye Şampiyonaları ertelendi

7 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında spor federasyonlarının bütün yaş kategorilerindeki Türkiye Şampiyonalarının ertelendiğini duyurdu.

Spor federasyonlarının bütün yaş kategorilerindeki Türkiye Şampiyonaları ertelendi, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında spor federasyonlarının bütün yaş kategorilerindeki Türkiye Şampiyonalarının ertelendiğini duyurdu.


Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:55 Kaynak: DHA
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