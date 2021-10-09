Basketbol Süper Ligi: Bahçeşehir Koleji: 78 - Fenerbahçe Beko: 79 - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni 79-78 mağlup etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmada ilk çeyreği 24-19 Bahçeşehir Koleji önde kapattı. İkinci çeyrekte üstünlüğü ele alan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına da 38-36 önde gitti.

Final periyodunu da 58-54 alan sarı-lacivertliler, karşılaşmadan da 79-78 galip ayrıldı. Fenerbahçe bu sonuçla 3'te 3 yaptı.

(İHA)