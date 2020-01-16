Spor fenerbahçe beko - barcelona maçının ardından - Son Dakika

Ata SELÇUK/ İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, çok fazla top kaybı yaptıklarını vurgularken, Barcelona başantrenörü Svetislav Pesic ise maçın büyük bölümünü kontrol ettiklerini ifade etti.

THY Euroleague'in 20'nci haftasında sahasında Barcelona'ya 80-74 mağlup olan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Zeljko Obradovic, çok fazla top kaybı yaptıklarını ve boş atışlardan yararlanamayınca mağlup olduklarını vurguladı.

OBRADOVİC: OLUMSUZ NOKTA TOP KAYIPLARIMIZDI

Oyuncularını mücadele ettikleri için tebrik ederek sözlerine başlayan Obradovic, '40 dakika boyunca mücadele eden oyuncularımla gurur duyuyorum. Maçın başında onlara söyledim, Barcelona, bireysel ve takım olarak çok kaliteli. Maça biraz tembel başladık ama geri gelip maçın sonuna kadar mücadele ettik. Olumsuz nokta top kayıplarımızdı ve çok boş atış kaçırdık. Bu da maçı kaybetmemizin en önemli nedeni. Başka sebepler de olduğunu düşünüyorum açıkçası ama şu anda bu konuda konuşmak istemiyorum' diye konuştu.

'1 AY ÖNCESİNE GÖRE DAHA İYİ DURUMDAYIZ'

Takım olarak 1 ay öncesine kadar daha iyi basketbol oynadıklarını vurgulayan tecrübeli antrenör, 'Taraftarlarımıza, yürekten teşekkür ediyorum muhteşem bir atmosfer için. Onlar için de zor anlar olduğunu düşünüyorum. 1 ay öncesine göre daha iyi durumda olduğumuzu ve inanmak için sebeplerimiz olduğunu düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

Obradovic, hakem kararlarıyla ilgili olarak gelen soruya ise şu cevabı verdi: 'Video hazırlayıp bu konuyu Euroleague ile görüşeceğiz. Doğru yol bu. Biz tabiki organizasyon olarak herkese saygı duyuyoruz ve aynı saygıyı bekliyoruz.'

SVETISLAV PESIC: MAÇI 38 DAKİKA KONTROL ETTİK

Barcelona Başantrenörü Svestislav Pesic ise maçı kontrol ettiklerini vurgulayarak, 'Yüksek enerjili bir maç oldu baştan sona kadar. Maçın anahtarı, hakemlerle konuşmayı bırakıp maça odaklanmamız oldu. Maçı kontrol ettik yaklaşık 38 dakika. Son 2 dakikada birkaç top kaybı yaptık. Bütün maçı analiz ederseniz ilk 20 dakikada sadece 1 top kaybımız vardı. Fenerbahçe ise 17 top kaybı yaptı maç boyunca. Basketbol, sayı üretmek ve ritm yakalamaktır. Sizin seviyenizdeki takımla oynuyorsanız hücum ribaundlarından sonra top kaybı yapmamalısınız. Böyle olduğunda özgüveninizi kaybediyorsunuz' şeklinde konuştu.