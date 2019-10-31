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Spor fenerbahçe beko istanbul'a geldi

6 saat önce

SPOR Fenerbahçe Beko İstanbul'a geldiANIL UÇAN İSTANBUL,(DHA) - Turkish Airlines EuroLeague 5'inci hafta maçında deplasmanda Maccabi Fox'a 67-55 yenilen Fenerbahçe Beko kafilesi İstanbul'a geldi.

SPOR Fenerbahçe Beko İstanbul'a geldi

ANIL UÇAN İSTANBUL,(DHA) - Turkish Airlines EuroLeague 5'inci hafta maçında deplasmanda Maccabi Fox'a 67-55 yenilen Fenerbahçe Beko kafilesi İstanbul'a geldi.

EuroLeague'deki kötü gidişatına son veremeyen sarı-lacivertli ekip, 5'inci maçında 4'üncü yenilgisini alarak 18 takım içinde 17'nci sırada yer aldı. Obradovic'in göreve geldiği 2013-14 sezonundan bu yana en kötü başlangıcını yapan Fenerbahçe Beko, saat 13.30'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Fenerbahçe kafilesini bir taraftar çiçekler ile karşıladı. Taraftar çiçeğini, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic'e verdi. Havalimanında bulunan yolcular ve çalışanlar sarı lacivertli oyuncular ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Spor fenerbahçe beko istanbul'a geldi

Fenerbahçe, İstanbul, Beko, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 02:58 Kaynak: DHA
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