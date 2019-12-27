Spor fenerbahçe-beşiktaş maçında görev alan hakemler hakkında suç duyurusu - Son Dakika

SPOR Fenerbahçe- Beşiktaş maçında görev alan hakemler hakkında suç duyurusu

Özkan ARSLANANKARA, (DHA)- ANKARA'da Beşiktaş taraftarı bir grup, Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçının hakemleri hakkında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilmek üzere, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu dilekçesi verdi.

Beşiktaşlı Avukatlar Derneği, Beşiktaşlı Sanayici İş İnsanları ve Yatırımcıları Derneği ve Çarşı Ankara Grubu üyesi bir grup, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maçın orta hakemi Cüneyt Çakır, VAR hakemi Mete Kalkavan ve 4'üncü hakemi Alper Ulusoy hakkında, 'görevi kötüye kullanma' ve 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefet' suçlarını işledikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

FUTBOL SADECE SAHADA OYNANSIN

Suç duyurusunun ardından adliye önünde açıklama yapan Beşiktaşlı Hukukçular Derneği Başkanı İlhan Şevki Masarifoğlu, Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakasında görev alan hakemlerin yanlı ve kasıtlı kararları nedeniyle suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, Bizler teknik direktörlerin taktiklerinin, futbolcuların alın terlerinin galip gelmesini istiyoruz. Saha dışındaki tasarlamalarla maç sonuçları belli olacaksa bu Türk futbolunun çöküşü anlamına gelir. O nedenle Türk futbolunda adalet var olsun adaletsizlik yok olsun. Türk futbolunda şeffaflık var olsun gizlilik yok olsun. Her şey açık ve şeffaf olsun, her şey tartışılsın ve futbol sadece sahada oynansın diye konuştu.

VAR KAYITLARI DEVLET SIRRI GİBİ SAKLANMASIN

VAR kayıtlarının devlet sırrı gibi saklanmasını doğru bulmadıklarını söyleyen Masarifoğlu, Söz konusu kayıtların gizli kalmasını gerektirir hiçbir yasal düzenleme yok. Herkesin bu kayıtları öğrenmeye hakkı var. Bizler Türk futboluna temiz ellerin dokunmasını, insanların gönül rahatlığıyla maçları seyretmesini arzu ediyoruz. Hata insan içindir ama hata kelimesinin arkasına saklanarak arkada bir tasarım gerçekleştirilmesinin Türk futboluna faydasının olmadığını değerlendiriyoruz dedi.

Beşiktaşlı Sanayici, İş İnsanları ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Ahmet Münir Yaşar da maçların onlarca kamerayla takip edildiğini ve VAR hakemlerinin bu kameraları görebildiğini belirterek, sonuna kadar Beşiktaş'ın hakkını savunacaklarını ve gerekirse dernek üyeleri olarak tek tek manevi tazminat davası da açacaklarını bildirdi.

Açıklamanın ardından grup adliye önünde ayrıldı.