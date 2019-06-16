Son Dakika Haberleri: SPOR Fenerbahçe'de 2019 bütçesi kabul edildi
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SPOR Fenerbahçe'de 2019 bütçesi kabul edildi

1 saat önce

SPOR Fenerbahçe'de 2019 bütçesi kabul edildiMustafa AKIN - Kaan ÜLKER İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 2019 yılı bütçesi oy birliği ile kabul edildi.

SPOR Fenerbahçe'de 2019 bütçesi kabul edildi
Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 2019 yılı bütçesi oy birliği ile kabul edildi.
Fenerbahçe'nin olağan mali genel kurulu, Ülker Stadyumu'nda gerçekleşti. Genel kurulda 2019 yılı bütçesi üyelerin oyuna sunuldu. 2019 yılına ait yapılan oylama sonunda 1 milyar 472 milyon TL'lik gelir, 1 milyar 585 milyon TL'lik gider içeren bütçe oy birliği ile kabul edildi.
SPOR Fenerbahçe'de 2019 bütçesi kabul edildi
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 06:14 Kaynak: DHA
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