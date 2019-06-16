SPOR Fenerbahçe'de 2019 bütçesi kabul edildi

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Fenerbahçe, Deniz Türüç için resmi teklifini yaptı!

Fenerbahçe Kongre Üyesi Mehmet Güler'den Ali Koç'a rica: Bizi Fatih Terim'in hegemonyasından kurtarın

Fenerbahçe Kongresi'nde "Her şey çok güzel olacak" sesleri