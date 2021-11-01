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Fenerbahçe'de Antwerp maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Fenerbahçe'de Antwerp maçı hazırlıkları sürüyor

01.11.2021 13:25
Fenerbahçe'de Antwerp maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 4. haftasında 4 Kasım Perşembe günü deplasmanda Royal Antwerp ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Konyaspor müsabakasının ilk 11'inde görev alan oyuncular idmanı aktif dinlenmeye yönelik yaptıkları çalışmalarla tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları idmanı, dar alanda yaptıkları çift kale maçla sürdürdü. Antrenman bireysel çalışmalarla sona erdi.

Serdar Aziz, idmanı takımdan ayrı yaptığı bireysel çalışmalar eşliğinde tamamladı.

-İHA-

Fenerbahçe'de Antwerp maçı hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de Antwerp maçı hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de Antwerp maçı hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de Antwerp maçı hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de Antwerp maçı hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de Antwerp maçı hazırlıkları sürüyor

Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Kasım, UEFA, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fenerbahçe'de Antwerp maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Antwerp maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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