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SPOR Fenerbahçe'de Olağan Mali Genel Kurul başladı

2 saat önce

SPOR Fenerbahçe'de Olağan Mali Genel Kurul başladıVIDEO YOKMustafa AKIN ? Kaan ÜLKER İSTANBUL,(DHA) -Fenerbahçe'nin Olağan Mali Genel Kurulu, Ülker Stadyumu'nda başladı.

SPOR Fenerbahçe'de Olağan Mali Genel Kurul başladı, System.String[]
SPOR Fenerbahçe'de Olağan Mali Genel Kurul başladı
VIDEO YOK
Mustafa AKIN ? Kaan ÜLKER İSTANBUL,(DHA) -
Fenerbahçe'nin Olağan Mali Genel Kurulu, Ülker Stadyumu'nda başladı. Genel kurula Başkan Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Kurul Üyeleri katıldı. Mali Genel Kurul öncesi Divan Başkanlığına Vefa Küçük önerildi. Üyelerin oyunu alan Küçük, Divan Başkanlığına seçildi.
Vefa Küçük, teşekkür ederek başladığı konuşmasında genel kurulun nasıl işleyeceğini ifade etti. Olağan Mali kongrede Aziz Yıldırım'ın başkanlık yaptığı 1 Ocak-4 Haziran 2018 ile mevcut başkan Ali Koç'un görevde bulunduğu 5 Haziran-31 Aralık 2018 dönemler ayrı ayrı ibraya sunulup 2019 yılı bütçesi oylanacak.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 02:02 Kaynak: DHA
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