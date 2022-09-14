SPOR Fenerbahçe'de Rennes hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika
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SPOR Fenerbahçe'de Rennes hazırlıkları tamamlandı

14.09.2022 11:21

SPOR Fenerbahçe'de Rennes hazırlıkları tamamlandıMustafa AKINİSTANBUL,(DHA) ? Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftasında yarın deplasmanda Fransız ekibi Rennes ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

SPOR Fenerbahçe'de Rennes hazırlıkları tamamlandı

Mustafa AKINİSTANBUL,(DHA) ? Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftasında yarın deplasmanda Fransız ekibi Rennes ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı. Koşu ile devam eden antrenmanda 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, pas çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Bu arada tedavileri süren Bruma ve Nazım Sangare çalışmada yer almadı.

Sarı-lacivertliler, bugün öğleden sonra Rennes maçı için Fransa'ya hareket edecek. Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ve bir oyuncusu, TSİ 19.30'da maçın oynanacağı Roazhon Park'ta düzenlenecek basın toplantısında konuşacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında yarın Fransız ekibi Rennes ile TSİ 22.00'de karşılaşacak.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel SPOR Fenerbahçe'de Rennes hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: SPOR Fenerbahçe'de Rennes hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika
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