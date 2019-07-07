Son Dakika Haberleri: SPOR Fenerbahçe'de taraftar buluşması gerçekleştirildi
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SPOR Fenerbahçe'de taraftar buluşması gerçekleştirildi

1 saat önce

SPOR Fenerbahçe'de taraftar buluşması gerçekleştirildiMustafa AKIN DÜZCE (DHA) - Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, taraftarlarla bir araya geldi.

SPOR Fenerbahçe'de taraftar buluşması gerçekleştirildi
Mustafa AKIN DÜZCE (DHA) - Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, taraftarlarla bir araya geldi. Başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcuların katılımı ile organize edilen buluşmada çevre ilçelerden gelen taraftarlar, 'Fener Ol' kampanyasına da destek oldu. Yüksek katılım ile gerçekleşen organizasyonda futbolcular tesis içinde yer alırken taraftarlar tel örgünün diğer tarafından forma imzalatıp, hatıra fotoğrafı da çektirdiler. Ozan Tufan, Max Kruse ve Allahyar Sayyadmanesh'ın yoğun ilgi gördüğü taraftar buluşmasında başkan Ali Koç ile teknik direktör Ersun Yanal, sarı lacivertli taraftarlarla yakından ilgilendi.
SPOR Fenerbahçe'de taraftar buluşması gerçekleştirildi
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 04:43 Kaynak: DHA
Fenerbahçe, Düzce, DHA, Güncel
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