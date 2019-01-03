Spor Fenerbahçe Devre Arası Kampı İçin Antalya'da

Spor Fenerbahçe devre arası kampı için Antalya'daErsun Yanal ve Volkan Demirel'e özel ilgiOlgucan KALKAN - Ali DANAŞ ANTALYA,(DHA)Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini 17'nci sırada tamamlayan Fenerbahçe, devre arası kampı için Antalya'ya geldi.

Spor Fenerbahçe devre arası kampı için Antalya'da



Ersun Yanal ve Volkan Demirel'e özel ilgi



Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ ANTALYA,(DHA)



Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini 17'nci sırada tamamlayan Fenerbahçe, devre arası kampı için Antalya'ya geldi.



Saat 1430'da Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden kalkan uçak saat 1630'da Antalya'ya indi. Sarı-lacivertli kafileyi havaalanında bir grup taraftar karşıladı. Kafileyi karşılayan taraftarlar, özellikle bu sabah saatlerinde özür dilemesinin ardından affedilip, kamp kadrosuna dahil edilen Volkan Demirel'e sevgi gösterisinde bulunurken, teknik direktör Ersun Yanal lehine de uzun süre tezahüratta bulundular.



Sarı-lacivertli ekip, Antalya kampını ilk antrenmanını akşam saatlerinde basına kapalı olarak gerçekleştirecek. 11 Ocak'a kadar Belek'te kamp yapacak olan Fenerbahçe, kamptaki tek maçını kampın son gününde Hollanda ekiplerinden AZ Alkmaar ile oynayacak. Kafile maçın ardından İstanbul'a dönecek.

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