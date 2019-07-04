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SPOR Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı

1 saat önce

SPOR Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladıMustafa AKIN - Tezcan SOLMAZ DÜZCE (DHA) - Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe, günü çift antrenmanla noktaladı.

SPOR Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı
Mustafa AKIN - Tezcan SOLMAZ DÜZCE (DHA) - Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe, günü çift antrenmanla noktaladı.
Sabah saatlerinde salonda çalışan sarı lacivertli ekip, günün ikinci çalışmasını yarım saati basına açık olarak gerçekleştirdi. Saat 18.30'da teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çalışan Fenerbahçeli futbolcular, ısınma ve koşu ile idmana başladı. Pas çalışmaları ile devam eden antrenman 4 gruba ayrılan futbolcuların çift kale maçı ile son buldu.
Fenerbahçe'de takıma yeni katılan Max Kruse, Allahyar ve Murat Sağlam takımın çalışmalarında yer aldı.
MAX KRUSE GÖZ DOLDURDU
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Max Kruse, idmandaki performansı ile göz doldurdu. Topuk Yaylası'na dün gelen ve ayağının tozuyla idmana katılan Max Kruse, bugünkü çalışmalarda da takımda yer aldı. 31 yaşındaki futbolcu, takıma hemen uyumu ve performansı ile teknik heyetin beğenisini topladı.
VOLKAN BALLI TARAFTARLARI MUTLU ETTİ
Fenerbahçe Sportif Direktörü Volkan Ballı, idmanı takip etmek isteyen sarı lacivertli taraftarların yüzünü güldürdü. İdman öncesinde taraftara kapılar kapalıyken duruma el atan Volkan Ballı, teknik direktör Ersun Yanal ile konuşarak durumu hemen çözdü. İdmanı izlemeye gelen taraftarları tribüne almadan önce kısa bir konuşma yapan Volkan Ballı, antrenman sırasında ses yapılmamasını rica etti. Ballı'nın isteğini kırmayan sarı lacivertli taraftarlar tribündeki yerlerini alarak antrenmanı takip etti. İdman bitiminin ardından taraftarlar, futbolcuları alkışladı.
SPOR Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:09 Kaynak: DHA
Topuk Yaylası, Fenerbahçe, DHA, Güncel
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