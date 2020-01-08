Spor fenerbahçe günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor fenerbahçe günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi - Son Dakika

Spor fenerbahçe günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi

6 saat önce

Fenerbahçe günün ilk çalışmasını gerçekleştirdiMustafa AKIN / Belek (ANTALYA), (DHA) - İkinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını yaptı.

Fenerbahçe günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi

Mustafa AKIN/ Belek (ANTALYA), (DHA) - İkinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını yaptı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idmanın ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra sarı-lacivertli futbolcular iki gruba ayrıldı. Bir grup futbolcu top kapma ve pas çalışması, diğer grup ise topsuz taktik organizasyonları yaptı.

Fenerbahçe'de kampa dahil olan Luiz Gustavo, Jailson ve Mauricio Isla antrenmanda yer alırken, kaptan Emre Belözoğlu'nun ise öğleden sonra Antalya'ya gelerek takıma katılacağı öğrenildi.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını akşam saatlerinde basına kapalı gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Spor fenerbahçe günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi

Fenerbahçe, Antalya, Belek, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:29 Kaynak: DHA
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