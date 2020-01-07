Spor fenerbahçe günün ilk çalışmasını yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor fenerbahçe günün ilk çalışmasını yaptı - Son Dakika

Spor fenerbahçe günün ilk çalışmasını yaptı

6 saat önce

SPOR Fenerbahçe günün ilk çalışmasını yaptıVIDEO YOKMustafa AKIN / Belek(Antalya),(DHA)Sezonun ikinci devre hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Fenerbahçe, günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

SPOR Fenerbahçe günün ilk çalışmasını yaptı

VIDEO YOK

Mustafa AKIN/ Belek(Antalya),(DHA)

Sezonun ikinci devre hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Fenerbahçe, günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde saat 11.00'de başlayan ve yarım saati basına açık olan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular top kapma, pas çalışması ve topsuz taktik organizasyonlar yaptı. Sarı-lacivertli ekipte gribal enfeksiyonu bulunan ve kampa katılamayan emre Belözoğlu antrenmanda yer alamazken, Gustavo, Jailson ve Isla ise akşam yapılacak çalışmada yer alacak.

Spor fenerbahçe günün ilk çalışmasını yaptı

Fenerbahçe, Antalya, Belek, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 06:54 Kaynak: DHA
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