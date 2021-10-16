Fenerbahçe kafilesi, Trabzon'a geldi - Son Dakika

Medical Park Stadı'nda oynanacak ve yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.

Kafilenin havalimanına gelişi ve otele geçişi sırasında tüm güzergahlarda polis ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü.

Fenerbahçe Futbol Takımı, otobüsle havalimanından ayrılarak, kamp yapacağı Akçaabat ilçesindeki otele hareket etti.

İstanbul 'dan özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, sadece görevliler karşıladı.

Süper Lig'in 9. haftasında yarın Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe , Trabzon'a geldi.

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