Spor fenerbahçe'nin borcu açıklandı - Son Dakika

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Spor fenerbahçe'nin borcu açıklandı

6 saat önce

SPOR Fenerbahçe'nin borcu açıklandıFenerbahçe Kulübü Derneği'nin borcu 30 Eylül tarihi itibarıyla 2 milyar 190 milyon TLMustafa AKIN - Kaan ÜLKER / İSTANBUL,(DHA) - Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Fuat Durutaş, Fenerbahçe Kulübü Derneği'nin borcunun 30 Eylül tarihi itibarıyla 2 milyar...

SPOR Fenerbahçe'nin borcu açıklandı

Fenerbahçe Kulübü Derneği'nin borcu 30 Eylül tarihi itibarıyla 2 milyar 190 milyon TL

Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER/ İSTANBUL,(DHA) - Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Fuat Durutaş, Fenerbahçe Kulübü Derneği'nin borcunun 30 Eylül tarihi itibarıyla 2 milyar 190 milyon TL olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe Kulübü'nün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda Denetim Kurulu Üyesi Fuat Durutaş açıklamalarda bulundu. Durutaş, Fenerbahçe Kulübü Derneği'nin borcunun 1 Ocak 2019 - 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla 2 milyar 190 milyon TL olduğunu kaydetti.

Denetleme kurulu raporunu okuyan Fuat Durutaş, derneğin gelecek aylar ve yıllara ait gelirinin ise 279 milyon TL olduğunu dile getirdi.

Durutaş, geçtiğimiz yılın ilk 9 ayında derneğin 185 milyon TL zarar ettiğini ifade ederek, 31 Aralık 2018'e göre ise zararda azalma olduğunu belirtti.

Spor fenerbahçe'nin borcu açıklandı

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Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:09 Kaynak: DHA
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