Son Dakika Haberleri: SPOR Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza İstanbul'da
Son Dakika Güncel Haber

SPOR Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza İstanbul'da

1 saat önce

SPOR Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza İstanbul'daBrezilyalı oyuncu: Şu an transfer durumu yokEnver ALAS / İSTANBUL,DHASuudi Arabistan temsilcisi El Ahli'de forma giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza, İstanbul'a geldi.

SPOR Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza İstanbul'da
Brezilyalı oyuncu: Şu an transfer durumu yok
Enver ALAS/ İSTANBUL,DHA
Suudi Arabistan temsilcisi El Ahli'de forma giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza, İstanbul'a geldi.
Kulübünün sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın başkenti Viyana'dan THY'ye ait tarifeli uçakla İstanbul'a gelen de Souza, İstanbul Havalimanı'nda kendisini bekleyen basın mensuplarının sorularını cevapladı. Kafilenin Cidde'ye devam ettiğini, kendisinin üç günlük tatil için İstanbul'da kalacağını kaydeden Brezilyalı futbolcu, "Burada olduğum için iyi duygular hissediyorum. İstanbul'u çok seviyorum ve burası benim ikinci evim. Yeniden burada olmaktan mutluyum" dedi.
İstanbul'a gelen ailesine Suudi Arabistan vizesi almak için kendisinin de geldiğini aktaran Souza, 3 gün İstanbul'da olacağını belirtti. Transfer teklifleri aldığını doğrulayan Brezilyalı orta saha oyuncusu, Galatasaray'a transferiyle ilgili soruya ise, "Hayır, transferim için bir şey konuşamam. Çünkü şu an öyle bir transfer durumu yok" şeklinde yanıt verdi.
Terminalde personel ve yolcuların ilgisiyle karşılaşan Josef de Souza, fotoğraf çektirme taleplerini geri çevirmedi. Terminalden çıktıktan sonra taksiye binen Souza, konaklayacağı otele hareket etti.
SPOR Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza İstanbul'da
Josef de Souza, Fenerbahçe, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Soylu'nun "Yaptırmayız" çıkışına rağmen Suriyeliler eylem yapma kararı aldı Fenerbahçe'nin Ben Arfa ile anlaştığı iddia edildi Hocası Emre Mor'u idmanda kenara çekti! İspanyollar eleştirdi Milli Savunma Bakanlığı: Son 3 ayda 489 terörist etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 13:51:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: SPOR Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza İstanbul'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]