SPOR Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Joao Pedro, tek seferde arıyı avladı - Son Dakika
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SPOR Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Joao Pedro, tek seferde arıyı avladı

24.09.2022 14:58

SPOR Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Joao Pedro, tek seferde arıyı avladıJoao Pedro, basına yaptığı açıklamalar sırasıında kafasının etrafında dolaşan arıdan rahatsız olunca birçok kez arıyı eliyle savuşturmayı denedi ancak arının her seferinde tekrar gelmesi üzerine bu sefer tek hamlede...

SPOR Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Joao Pedro, tek seferde arıyı avladı

Joao Pedro, basına yaptığı açıklamalar sırasıında kafasının etrafında dolaşan arıdan rahatsız olunca birçok kez arıyı eliyle savuşturmayı denedi ancak arının her seferinde tekrar gelmesi üzerine bu sefer tek hamlede arıyı avuçlayıp kenara atmayı başardı. Pedro'nun açıklamalarının devamında sık sık elini kontrol ettiği gözlendi.

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Kaynak: DHA

Joao Pedro, Fenerbahçe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SPOR Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Joao Pedro, tek seferde arıyı avladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: SPOR Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Joao Pedro, tek seferde arıyı avladı - Son Dakika
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