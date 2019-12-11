Spor fenerbahçe'nin sivasspor hazırlıklarını başkan ali koç da takip etti - Son Dakika
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Spor fenerbahçe'nin sivasspor hazırlıklarını başkan ali koç da takip etti

6 saat önce

SPOR Fenerbahçe'nin Sivasspor hazırlıklarını Başkan Ali Koç da takip ettiMustafa AKIN İSTANBUL,(DHA) -Süper Lig'in 15'inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

SPOR Fenerbahçe'nin Sivasspor hazırlıklarını Başkan Ali Koç da takip etti

Mustafa AKIN İSTANBUL,(DHA) -

Süper Lig'in 15'inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk yarım saati basına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan idman koşu ile devam etti. 5'e 2 pas çalışması süren idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Mevlüt Erdinç sahada bireysel çalışma gerçekleştirirken, Moses antrenmanda yer almadı.

ALİ KOÇ İDMANI TAKİP ETTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Samandıra'da sarı-lacivertli takımın antrenmanını takip etti. Ali Koç, yöneticilerden Kemal Danabaş, Selahattin Baki, sportif direktör Damien Comolli, idari menajer Volkan Ballı ve teknik direktör Ersun Yanal ile bir süre sohbet ederken, takımla ilgili bilgiler aldı.

ALİ KOÇ TARAFTARLARI MAÇA DAVET ETTİ

Öte yandan Ali Koç, Samandıra'ya ailesiyle gelen 2 taraftarla da bir araya geldi. Saha kenarında idmanı takip eden taraftarlarla bir süre sohbet eden Ali Koç, Kadıköy'de maça davet edip forma sözü verdi.

Spor fenerbahçe'nin sivasspor hazırlıklarını başkan ali koç da takip etti

Fenerbahçe, Sivasspor, Ali Koç, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:52 Kaynak: DHA
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