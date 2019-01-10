Spor Fenerbahçe Pas ve Hücum-defans Çalıştı
1 saat önce
Spor Fenerbahçe pas ve hücum-defans çalıştıANTALYA,(DHA)Sezonun ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını kamp yaptığı otelin antrenman sahasında basına kapalı olarak gerçekleştirdi.
Spor Fenerbahçe
pas ve hücum-defans çalıştı
ANTALYA,(DHA
)
Sezonun ikinci yarısına Antalya
'da hazırlanan Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını kamp yaptığı otelin antrenman sahasında basına kapalı olarak gerçekleştirdi.
Teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve şut çalışmasıyla sürdü. Sonrasında 2 gruba ayrılan futbolcular, tam sahada dönüşümlü olarak pas ve hücum-defans organizasyonları üzerinde çalışarak anrenmanı tamamladı. İdmanda Fenerbahçe U21 Takımı da yer aldı.
Sarı-lacivertli ekip akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:28 Kaynak: DHA
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