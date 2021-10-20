Üye Girişi
Fenerbahçe-Royal Antwerp maçına doğru (1) - Son Dakika

Fenerbahçe-Royal Antwerp maçına doğru (1)

20.10.2021 16:16

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında yarın Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk edecek Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, ellerinden geleni yaparak 3 puan alacaklarına inandığını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında yarın Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk edecek Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, ellerinden geleni yaparak 3 puan alacaklarına inandığını söyledi.

Karşılaşma öncesi maçın oynanacağı Ülker Stadı'nda futbolculardan Ferdi Kadıoğlu ile basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Portekizli teknik adam, 3 puanın gruptaki mücadeleyi sürdürebilmek için 2 takım açısından da çok önemli olduğuna değindi.

İlk 2 maçta alınan sonuçlara bakınca seviyelerin birbirine çok yakın olduğunu gördüklerini anlatan deneyimli çalıştırıcı, "Bu turnuvada biraz daha tecrübe edinmiş olmaya çalışacağız, buna ihtiyacımız var. Her zaman tutkuyla değil zekayla oynamaya da ihtiyaç var. Elimizden gelen her şeyi yaparak 3 puanı almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor karşılaşmasını akıllarından silmeleri gerektiğinin altını çizen 53 yaşındaki teknik adam, "Futbol zor iş, zor meslek. Kötü sonuç alınca 1 gün sonra yeni reaksiyon göstermen gerekiyor. Bir sonraki maçı düşünmek gerekiyor. Burası başka bir turnuva. Bu turnuvada daha çok tecrübeye ihtiyacımız var. Bu dersi Olympiakos karşısında aldığımızı düşünüyorum. Sadece duygularla değil zekayla oynamak gerekir. Yarın iyi bir takıma karşı oynayacağız ve sabırlı olmamız lazım. Reaksiyon göstermemiz ve en iyi seviyede olmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Futbolda formasyonların değişebileceğini ve bunu anlatmaktan sıkıldığını vurgulayan Pereira, "Futbol davranışlardır, davranışlar önemlidir. Formasyonlar değişebilir. Saha içinde hem defansif hem de ofansif anlamda dengeye sahip olmak bizim için en önemlisi." şeklinde görüş belirtti.

Pereira, hiçbir sonucu bahane olarak göstermeyeceğini de anlatarak, şöyle devam etti:

" Türkiye'ye bahane sunmaya gelmedim. Buranın mükemmel bir dünya, mükemmel bir lig olmadığını biliyordum. Hiçbir yer mükemmel değildir. Ben de kendimi her gün geliştirmeye çalışıyorum. Hakemlerin de kendini analiz etmesi ve düzeltmesi gerektiğini düşünüyorum. Yarın mental açıdan ne kadar güçlü olduğumuzu göstermek için bir fırsat. İyi bir takım olduğumuzu ve harika taraftarlara sahip olduğumuzu göstermek için bir fırsat. Her gün hepimiz kendimizi düzeltmeliyiz, hakemler de bu şekilde."

Pereira, az gol atmalarına ilişkin bir soru üzerine ise şunları kaydetti:

"Çoğu zaman rakiplerimiz 10 kişi topun arkasında oluyor. Açık maçlarda daha kolay gol atıyoruz. Çoğu takım bize karşı hatların arasını azaltıyor. Bize saygı duyuyorlar. Bu bizim gücümüzü gösteriyor. Biz seviyeyi artırmalıyız. Tabii bu fikstürde seviye yükseltmek kolay olmuyor. Oyuncuların dinlenmeleri gerekiyor. Ben tabii ki daha fazla gol atmak istiyorum, kalemde de daha az gol görmek istiyorum."

Ferdi Kadıoğlu: "3 farklı milli takımı seçme imkanım var"

Fenerbahçe'nin genç oyuncularından Ferdi Kadıoğlu, iyi bir sonuç alarak Avrupa'da ilerlemek istediklerini söyledi.

Güzel bir maç olacağını dile getiren Ferdi, "Biz, kulüp ve oyuncular için güzel bir maç olacak. Frey ve Samatta ile karşılaşacağız, onları tekrardan görmek güzel olacak. Umarım iyi bir sonuç alır ve Avrupa'da iyi bir iş çıkarırız. Şu anda bu pozisyonda oynuyorum, yeni hocamız beni burada istiyor. Bu pozisyonda kendimi rahat hissediyorum. İyi de bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Hocamız beni nereye koyarsa orada oynarım." diye konuştu.

Ferdi, oynayacağı milli takımla ilgili soruya ise "Zor bir karar. 3 farklı milli takımı seçme imkanım var. Henüz karar vermedim, zor bir karar ama karar verdiğimde herkes görecektir." şeklinde yanıt verdi.

Ligde Trabzonspor'a karşı hayal kırıklığına uğradıklarını ama bunu değiştiremeyeceklerini de vurgulayan Ferdi, Olympiakos karşısında aldıkları sonucu yarın kazanarak telafi etmeleri gerektiğini aktardı.

Fenerbahçe-Royal Antwerp maçına doğru (1)
Fenerbahçe-Royal Antwerp maçına doğru (1)
Fenerbahçe-Royal Antwerp maçına doğru (1)
Fenerbahçe-Royal Antwerp maçına doğru (1)
Fenerbahçe-Royal Antwerp maçına doğru (1)
Fenerbahçe-Royal Antwerp maçına doğru (1)
Fenerbahçe-Royal Antwerp maçına doğru (1)
Fenerbahçe-Royal Antwerp maçına doğru (1)

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe, Belçika, UEFA, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fenerbahçe-Royal Antwerp maçına doğru (1) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Koronavirüs aşısı yaptırmayan 7 aylık hamile kadın, bebeğini göremeden hayatını kaybetti 17:15 Koronavirüs aşısı yaptırmayan 7 aylık hamile kadın, bebeğini göremeden hayatını kaybetti Masaj iddiasıyla gündem olan Erkan Özerman isyan etti: Namusuyla iş yapanlara tahammül yok 17:13 Masaj iddiasıyla gündem olan Erkan Özerman isyan etti: Namusuyla iş yapanlara tahammül yok Kavgayı ayırmak isterken yediği Osmanlı tokadı'yla neye uğradığını şaşırdı! O anlar saniye saniye kamerada 17:05 Kavgayı ayırmak isterken yediği Osmanlı tokadı'yla neye uğradığını şaşırdı! O anlar saniye saniye kamerada
KKTC'de pompa fiyatına zam isteyen 2 yakıt firması satışlarını durdurdu! İstasyonlarda uzun kuyruklar oluştu 17:02 KKTC'de pompa fiyatına zam isteyen 2 yakıt firması satışlarını durdurdu! İstasyonlarda uzun kuyruklar oluştu Facebook'ta kadın profili oluşturup, cinsel içerikli mesajlar yolladı: Tanışalım mı, fotoların beni delirtti 16:27 Facebook'ta kadın profili oluşturup, cinsel içerikli mesajlar yolladı: Tanışalım mı, fotoların beni delirtti İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'den 15:51 İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'den "asgari ücret, vergiden muaf tutulsun" talebi
Diyanet İşleri Başkanlığı 7 bin 800 personel alacak! İşte şartlar 15:33 Diyanet İşleri Başkanlığı 7 bin 800 personel alacak! İşte şartlar Kahramankazan'dan DEVA Genel Başkanı Babacan'a tepki: Seni davar çobanı olarak bile tutmazlardı 14:54 Kahramankazan'dan DEVA Genel Başkanı Babacan'a tepki: Seni davar çobanı olarak bile tutmazlardı

Son Dakika Haberleri
17:17 80 yaşındaki kocasını öldüren sanığın kızı konuştu: Annemden değil babamdan şikayetçiyim, bizi döverdi
17:13 Masaj iddiasıyla gündem olan Erkan Özerman isyan etti: Namusuyla iş yapanlara tahammül yok
17:12 Son dakika:Bitcoin 66 bin 100 dolar seviyesinin üzerine çıkararak yeni bir rekor kırdı
17:05 Kavgayı ayırmak isterken yediği Osmanlı tokadı'yla neye uğradığını şaşırdı! O anlar saniye saniye kamerada
17:04 Galatasaray'dan transferde yılın atağı! Sevilen eski futbolcu Felipe Melo geri gelebilir
17:02 KKTC'de pompa fiyatına zam isteyen 2 yakıt firması satışlarını durdurdu! İstasyonlarda uzun kuyruklar oluştu
16:36 Son Dakika: LPG oto gaza 22 kuruş zam geldi
16:05 Hindistan ve Nepal sele esir oldu! Evlerin bile sular altında kaldığı felakette 116 kişi yaşamını yitirdi
15:58 Ferdi'ye Milli Takım kapısı kapanıyor mu? Hamit Altıntop'la ters düşecek sözler söyledi
15:52 Dolar ne kadar? Dolar, euro güncel fiyatı
80 yaşındaki kocasını öldüren sanığın kızı konuştu: Annemden değil babamdan şikayetçiyim, bizi döverdi 80 yaşındaki kocasını öldüren sanığın kızı konuştu: Annemden değil babamdan şikayetçiyim, bizi döverdi         
17:17
Kadın izleyiciden ilginç soru: Kocam boşanan komşuma 'sıkılırsan beni çağır' demiş, iyi niyetli mi? Kadın izleyiciden ilginç soru: Kocam boşanan komşuma 'sıkılırsan beni çağır' demiş, iyi niyetli mi?         
17:14
Son dakika:Bitcoin 66 bin 100 dolar seviyesinin üzerine çıkararak yeni bir rekor kırdı Son dakika:Bitcoin 66 bin 100 dolar seviyesinin üzerine çıkararak yeni bir rekor kırdı         
17:12
Galatasaray'dan transferde yılın atağı! Sevilen eski futbolcu Felipe Melo geri gelebilir Galatasaray'dan transferde yılın atağı! Sevilen eski futbolcu Felipe Melo geri gelebilir         
17:04
Son Dakika: LPG oto gaza 22 kuruş zam geldi Son Dakika: LPG oto gaza 22 kuruş zam geldi         
16:37
Kavgayı ayırmak isterken yediği Osmanlı tokadıyla neye uğradığını şaşırdı! O anlar saniye saniye kamerada Kavgayı ayırmak isterken yediği Osmanlı tokadıyla neye uğradığını şaşırdı! O anlar saniye saniye kamerada         
16:06
Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı         
15:50
2. Dünya Savaşı'nda batan Japon gemileri, yanardağ patlamasıyla su yüzeyine çıktı 2. Dünya Savaşı'nda batan Japon gemileri, yanardağ patlamasıyla su yüzeyine çıktı         
15:02
Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti         
14:53
Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olacağı için mi il gezileri yapıyor?" sorusuna cevap verdi: Giderken benden izin aldı         
14:28
Canlı yayında spikerin haber sunduğu esnada arkada cinsel içerikli film oynattılar Canlı yayında spikerin haber sunduğu esnada arkada cinsel içerikli film oynattılar         
14:21
Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı         
13:43
E-devlet üzerinden elektronik imza başvuruları sistem üzerinden yapılabilecek E-devlet üzerinden elektronik imza başvuruları sistem üzerinden yapılabilecek         
13:19
Rus basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yer aldı: Kimseden korkmuyor, beş nükleer güce saldırdı Rus basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yer aldı: Kimseden korkmuyor, beş nükleer güce saldırdı         
13:16
Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu         
12:42
Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı         
12:37
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı         
11:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2021 17:24:11. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe-Royal Antwerp maçına doğru (1) - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement