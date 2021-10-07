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SPOR Fenerbahçe Safiport'ta hedef Euroleague şampiyonluğu - Son Dakika

SPOR Fenerbahçe Safiport'ta hedef Euroleague şampiyonluğu

07.10.2021 10:47

Fenerbahçe Safiport'ta hedef Euroleague şampiyonluğuAlina Iagupova: Daha iyisini yapmak için çalışacağızManolya Kurtulmuş: Hedef Euroleague şampiyonluğu"Umarım ayağım uğurlu gelir"Elizabeth Williams: Euroleague şampiyonluğu için büyük bir şansımız olduğunu düşünüyorumSezer AFŞAR - Ali DANAŞ...

Fenerbahçe Safiport'ta hedef Euroleague şampiyonluğu

Alina Iagupova: Daha iyisini yapmak için çalışacağız

Manolya Kurtulmuş: Hedef Euroleague şampiyonluğu

"Umarım ayağım uğurlu gelir"

Elizabeth Williams: Euroleague şampiyonluğu için büyük bir şansımız olduğunu düşünüyorum

Sezer AFŞAR - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, (DHA) - Yeni sezona Kadınlar Euroleague'de aldığı Galatasaray galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe Safiport, gözünü Euroleague şampiyonluğuna dikti.

Geçtiğimiz sezonu ligde 34 maçta 34 galibiyet alarak namağlup şampiyon tamamlayan ve Kadınlar Euroleague'de 3'üncü olma başarısı gösteren Fenerbahçe Safiport, yeni sezonu Euroleague'de Galatasaray'a karşı aldığı 89-69'luk derbi galibiyetiyle açtı. Sarı-lacivertli takımda forma giyen Alina Iagupova, Manolya Kurtulmuş ve Elizabeth Williams, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptıkları açıklamada bu sezonki hedeflerinin namağlup lig şampiyonu ve Euroleague'de kupayı kaldırmak olduğunu söyledi.

ALINA IAGUPOVA: DAHA İYİSİNİ YAPMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Üst üste iki sezon Kadınlar Euroleague'de normal sezonun en değerli oyuncusu seçilen Alina Iagupova, yeni sezon hazırlıklarının eksik oyuncular olmasına rağmen iyi geçtiğini ve bu sezon taraftarlarını mutlu etmek için çalışacaklarını söyledi. Geçtiğimiz sezon ligde gelen namağlup şampiyonluğu değerlendiren Iagupova, "Geçtiğimiz sezon takıma devre arasında katıldığım için nasıl geliştiğini söyleyemem. Biz bu konulara takılan bir takım değiliz. Sahaya çıktığımızda kazanmak için mücadele ediyoruz. Bunlar ufak istatistik detaylar. Yine de biz daha iyisini yapmak için çalışacağız" diye konuştu.

Euroleague'de şampiyonluk hedeflerini bu sezon gerçekleştirmek istediklerini vurgulayan Ukraynalı oyuncu, "Bence her zaman bir şansımız var. Ama bu sezon büyük bir şansımız olduğunu söyleyebilirim. Bizim de bu şansı değerlendirmemiz gerekiyor, buna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Iagupova, "3'üncü kez Euroleague'de normal sezonun en değerli oyuncusu seçilebilir misin?" sorusuna ise "Benim için hiç önemli değil. Önemli olan takımın kazanması. Almışım, almamışım ya da başka oyuncu olmuş. benim için önemli değil" cevabını verdi.

MANOLYA KURTULMUŞ: HEDEF EUROLEAGUE ŞAMPİYONLUĞU

Sarı-lacivertli ekibe yaz transfer döneminde katılan Manolya Kurtulmuş ise takıma katıldığı için heyecan olduğunu vurgularken kamp sürecinin de çok iyi geçtiğini söyledi. Hazırlık döneminde bazı yabancı oyuncularından eksik çalıştıklarını söyleyen Kurtulmuş, "Şu andan bile sinyallerin iyi olduğunu düşünüyorum. Diğer takım arkadaşlarımız aramıza katıldığında çok daha iyi işler yapacağız. Hedef Euroleague şampiyonluğu. Çalışmalarımız da bu yönde devam ediyor" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz sezon ligdeki namağlup şampiyonluğu bu sezon tekrarlayacaklarına inandığını söyleyen genç oyuncu, "Geçtiğimiz sezon, lig daha rekabetsiz durumdaydı. Fenerbahçe, maçlarını çok farklı kazanıyordu ama bu sene sanki biraz daha farklı olacak gibi. Birkaç takım da daha fazla yatırım yapmaya başladı. Umarım çok daha rekabetli geçer ama ben yine aynı şekilde olacağını düşünüyorum" dedi.

"UMARIM AYAĞIM UĞURLU GELİR"

Fenerbahçe ile Euroleague şampiyonluğu yaşamayı çok istediğini dile getiren Kurtulmuş, "Umarım ayağım uğurlu gelir. O durumu hissetmek istiyorum. Şu an bile dediğim gibi sinyaller çok iyi. Tamamen odak noktamız kupa olduğu için bence bu sene o sene, diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

ELIZABETH WILLIAMS: EUROLEAGUE ŞAMPİYONLUĞU İÇİN BÜYÜK BİR ŞANSIMIZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM

2019-2020 sezonunda Fenerbahçe forması giyen ve bu yaz tekrardan takıma katılan ABD'li oyuncu Elizabeth Williams, sarı-lacivertli ekibe döndüğü için çok iyi hissettiğini ve organizasyonu çok sevdiğini söyledi.

"Çok iyi bir enerji ve atmosfer var. Oyuncuların bu organizasyona kattığı mentalite de pozitif. Ben de bu enerjimi takıma katmak istiyorum" diyen Wiliiams, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin geçtiğimiz yıla göre daha rekabetçi olacağını düşündüğünü vurgulayarak, "Bizim hedefimiz her maçı kazanmak. Ligin rekabetçi bir lig olduğunu düşünüyorum. Galatasaray her zaman rakibimiz. Çukurova'nın iyi bir kadro kurduğunu söyleyebiliriz. Çankaya da tehlikeli ve iyi basketbol oynayan bir takım" diye konuştu.

Williams, hedefledikleri Euroleague şampiyonluğu için ise, "Hedefimiz, Euroleague'de en ileriye gidebilmek. Büyük bir şansımız olduğunu düşünüyorum. Ben kişisel olarak da Final-Four'a koronavirüs testim pozitif çıktığı için katılamamıştım. Benim de kişisel hedefim Final-Four'a gitmek" açıklamasında bulundu.

SPOR Fenerbahçe Safiport'ta hedef Euroleague şampiyonluğu
SPOR Fenerbahçe Safiport'ta hedef Euroleague şampiyonluğu
SPOR Fenerbahçe Safiport'ta hedef Euroleague şampiyonluğu
SPOR Fenerbahçe Safiport'ta hedef Euroleague şampiyonluğu
SPOR Fenerbahçe Safiport'ta hedef Euroleague şampiyonluğu
SPOR Fenerbahçe Safiport'ta hedef Euroleague şampiyonluğu
SPOR Fenerbahçe Safiport'ta hedef Euroleague şampiyonluğu
SPOR Fenerbahçe Safiport'ta hedef Euroleague şampiyonluğu

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Fenerbahçe Safiport'ta hedef Euroleague şampiyonluğu - Son Dakika


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